रिलीज से पहले 'धुरंधर' को मिली नफरत से नाराज कास्टिंग डायरेक्टर, बोले- फिल्म देखी नहीं...

रणवीर सिंह एक लंबे वक्त के बाद बड़े पर्दे पर वापस आए हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर' इतनी तगड़ी हाईप के बाद फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई है. सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है. फैंस रणवीर की परफॉरमेंस पर फिदा हो गए हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो 'धुरंधर' को लगातार टार्गेट कर रहे हैं.
'धुरंधर' को मिली नफरत पर बोले मुकेश छाबरा
'धुरंधर' की रिलीज से पहले काफी बवाल खड़ा हुआ. रणवीर सिंह 'कांतारा' में दिखाए देवों के बारे में बोलकर फंस गए. उन्हें हर तरफ जमकर ट्रोल किया गया. इसके बाद 'धुरंधर' के प्रमोशन्स पर भी सवाल किए गए.
फिर, फिल्म की प्री-रिलीज स्क्रीनिंग भी अचानक कैंसल हुई, जिससे लोग काफी निराश हुए और तभी 'धुरंधर' को लेकर नेगेटिव बातें होनी शुरू हुई. अब, रणवीर सिंह स्टारर को मिल रही अनचाही नफरत पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने रिएक्ट किया है. उन्होंने X पर ट्वीट करके उन लोगों के खिलाफ नाराजगी जताई, जो 'धुरंधर' को देखे बिना उसकी बुराई कर रहे हैं.
मुकेश ने लिखा, 'ये कितनी शानदार बात है. मैं बहुत सारी बेमतलब के रिव्यूज पढ़ रहा था, और सच कहूं तो, ये बहुत मजेदार है. मैं फिल्म के हेड में से एक के रूप में वहां मौजूद था. तकनीकी खराबी के कारण उन्हें एक्टर्स और क्रू की स्क्रीनिंग भी रद्द करनी पड़ी. क्या लोग हैं... किसी ने फिल्म देखी भी नहीं, लेकिन नेगेटिविटी के लिए तैयार बैठे हैं. हाहा...फाड़ देगी बॉक्स ऑफिस. इस जादू का बेसब्री से इंतजार है.'
बता दें कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को मेकर्स ने दो पार्ट्स में रिलीज करने का फैसला किया, जिसका पहला पार्ट 5 दिसंबर को आया. वहीं अब दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा. ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की भी सबसे लंबी फिल्मों में से एक है.