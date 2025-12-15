scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

साउथ में बिना डबिंग ही 'धुरंधर' का भौकाल! तेलुगू मास हीरो से ज्यादा दर्शक बटोर रही रणवीर की फिल्म

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' रिलीज सिर्फ हिंदी में हुई है. मगर साउथ में फिल्म का हिंदी वर्जन ही तगड़े धमाके कर रहा है. तेलुगू सिनेमा के मास हीरो नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' के सामने 'धुरंधर' अपना दम दिखा रही है. बेंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई में 'धुरंधर' की ऑक्यूपेन्सी 'अखंडा 2' से बेहतर रही.

Advertisement
X
साउथ में, साउथ की फिल्म से बेहतर चल रही 'धुरंधर' (Photo: IMDB)
साउथ में, साउथ की फिल्म से बेहतर चल रही 'धुरंधर' (Photo: IMDB)

'धुरंधर' का हैंगओवर सिनेमा लवर्स के सिर ऐसा चढ़ा है कि बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नया धमाका हो रहा है. रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' का तगड़ा क्रेज देखते हुए तेलुगू फैन्स डिमांड कर रहे हैं कि इसे तेलुगू डबिंग के साथ रिलीज किया जाए. ये फैसला तो फिल्म के मेकर्स को लेना है. लेकिन अगर साउथ में बॉक्स ऑफिस परफॉरमेंस की बात करें तो 'धुरंधर' बिना डबिंग ही वहां बड़ा कमाल कर रही है. रणवीर की फिल्म ने साउथ में, साउथ के ही बड़े मास हीरो की फिल्म से ज्यादा दर्शक जुटा रही है.

बालैय्या की 'अखंडा 2' दिखा रही दम
बीते शुक्रवार से जहां 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता शुरू हुआ. वहीं तेलुगू के बड़े मास हीरो नंदमुरी बालकृष्ण (NBK) उर्फ बालैय्या की 'अखंडा 2' शुक्रवार को ही थिएटर्स में रिलीज हुई. 'अखंडा 2' एक पैन इंडिया फिल्म है. इसे ऑरिजिनल तेलुगू वर्जन के साथ हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम में भी रिलीज किया गया है.

'अखंडा 2' ने गुरुवार को पेड प्रीव्यू से ही करीब 8 करोड़ रुपये कमा लिए थे. पहले दिन इसका नेट कलेक्शन 22 करोड़ रुपये रहा. सैकनिल्क के अनुसार, 'अखंडा 2' वीकेंड में 61 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर चुकी है. पहले ही वीकेंड में इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 83 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. जल्द ही ये वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Saumya Tandon
Saumya Tandon ने दिए स्टाइलिश फैशन गोल्स! 
Ranveer Singh Sara
क्यों Ranveer के साथ 20 साल छोटी एक्ट्रेस को किया गया कास्ट?  
dhurandhar overseas collection: ranveer beats shah rukh khan in USA
भारत ही नहीं, विदेशों में भी 'धुरंधर' बने रणवीर, तोड़े शाहरुख-प्रभास के रिकॉर्ड  
Dhurandhar
10 दिन में 350 करोड़ पार Dhurandhar! 
dhurandhar storms box office in second weekend, creates all time record
'धुरंधर' की सुनामी में ढहे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड... 10 दिन में 350 करोड़ पार  
Advertisement

बालैय्या के खाते में 'अखंडा 2' लगातार पांचवीं ब्लॉकबस्टर होगी, जिसका कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा होगा. 65 साल के बालैय्या, तेलुगू इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर मास स्टार्स में से एक हैं. पर इतने तगड़े परफॉरमेंस और बालैय्या के नाम के बावजूद, 'अखंडा 2' के लिए एक हिंदी फिल्म 'धुरंधर' तगड़ा चैलेंज बन गई.

'अखंडा 2' के सामने 'धुरंधर' की सीनाजोरी
तेलुगू स्टार्स के गढ़, हैदराबाद में 'धुरंधर' और 'अखंडा 2' के शोज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. सैकनिल्क के अनुसार, संडे को हैदराबाद में 'अखंडा 2' के 575 शोज थे और 'धुरंधर' के 358. 'अखंडा 2' के शोज में 53% की दमदार ऑक्यूपेन्सी रही. पर ऑलमोस्ट 80% की ऑक्यूपेन्सी के साथ 'धुरंधर' ने कहीं ज्यादा दर्शक बटोरे.

साउथ के दूसरे शहरों की बात करें तो, बेंगलुरू में 'धुरंधर' के 417 शोज में 87% की शानदार ऑक्यूपेन्सी रही. जबकि 'अखंडा 2' के शोज में ऑक्यूपेन्सी 50% रही. चेन्नई में, दोनों फिल्मों के शोज लगभग बराबर थे मगर ऑक्यूपेन्सी का फर्क बहुत बड़ा रहा. 'अखंडा 2' के 82 शोज में ऑक्यूपेन्सी 35% रही. लेकिन 'धुरंधर' के 95 शोज में 84% की तगड़ी ऑक्यूपेन्सी रही.

'अखंडा 2' की रीच साउथ में 'धुरंधर' के मुकाबले कहीं बेहतर है. क्योंकि फिल्म जनता के अपने रीजनल हीरो की है और इंडस्ट्री भी घर की है. इसके मुकाबले 'धुरंधर' साउथ के बड़े शहरों में ही ज्यादा शोज में अवेलेबल है. मगर बेंगलुरू और चेन्नई में 'धुरंधर' को 'अखंडा 2' से ज्यादा शोज, और ज्यादा ऑक्यूपेन्सी मिलना इस बात का सबूत है कि रणवीर सिंह की फिल्म को साउथ में भी जमकर दर्शक मिल रहे हैं.

Advertisement

हैदराबाद में 'धुरंधर' की ऑक्यूपेन्सी 'अखंडा 2' से ज्यादा होना बताता है कि वहां भी रणवीर की फिल्म का क्रेज बहुत तगड़ा है. क्योंकि मास ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचने के मामले में बालैय्या आइकॉन माने जाते हैं. इन आंकड़ों से इस बात को भी बल मिलता है कि अगर 'धुरंधर' को डबिंग के साथ पैन इंडिया रिलीज किया जाता, तो इसका धमाका और तगड़ा होता.

सिर्फ 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस रन में 'धुरंधर' 365 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर चुकी है. इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 550 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. अब देखना है कि आने वाले दिनों में रणवीर सिंह की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और कितने बड़े कमाल करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement