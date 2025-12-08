Dhurandhar Box Office: रणवीर ने थिएटर्स में जमाया भौकाल, 3 दिन में कमाए 100 करोड़, खतरे में 'कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने शुक्रवार से थिएटर्स में जो धमाका किया, उसकी गूंज पूरे वीकेंड बढ़ती ही चली गई. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अपना पहला वीकेंड शानदार कलेक्शन के साथ पूरा कर लिया है. 'धुरंधर' इस साल की सिर्फ तीसरी फिल्म है जिसने वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसकी डेली ग्रोथ बताती है कि जनता इसके लिए किस कदर क्रेजी है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहले दिन रणवीर की फिल्म ने 28.60 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया था. शनिवार को सॉलिड ग्रोथ के साथ फिल्म ने 33.10 करोड़ कमाए. दूसरे दिन करीब 15% ग्रोथ के साथ फिल्म ने दो दिन में कुल 61 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर डाला. अब संडे की ट्रेड रिपोर्ट्स आने लगी हैं. शुरुआती अनुमान है कि 'धुरंधर' ने तीसरे दिन 40 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है. तीन दिन में इसने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार कर लिया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 101 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है.

इस साल ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' ने पहले वीकेंड में 130 करोड़ कमाए थे. जबकि विक्की कौशल की 'छावा' ने पहले वीकेंड में 121 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था. 'वॉर 2' गुरुवार को रिलीज हुई थी इसलिए इसके वीकेंड कलेक्शन में चार दिन की कमाई शामिल है. जबकि 'छावा' और 'धुरंधर' ने तीन दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया

'धुरंधर' ने बनाया रिकॉर्ड

'धुरंधर' ने साल का तीसरा सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो किया ही है. ये रणवीर के खाते में दूसरा सबसे बड़ा वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है. इससे पहले 2018 में उनकी फिल्म 'पद्मावत' ने 114 करोड़ का वीकेंड कलेक्शन किया था।

'धुरंधर' को जैसा सॉलिड वर्ड ऑफ माउथ मिला है, उससे तय है कि ये हफ्ते के वर्किंग डेज में भी दमदार बनी रहेगी. मंगलवार को डिस्काउंट वाले टिकट प्राइस से कमाई और बढ़ेगी. अगले 5 दिन में 'धुरंधर' से 70 करोड़ तक कमाने का अनुमान लगाया जा रहा है. यानी एक हफ्ते में रणवीर की फिल्म 170 करोड़ तक कमा सकती है.

दो हफ्तों में इसका टोटल कलेक्शन 250 करोड़ तक जा सकता है. ऐसा हुआ तो ये 'कांतारा चैप्टर 1' के लाइफटाइम कलेक्शन, 224 करोड़ को पीछे छोड़ देगी. और साल की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी.अब देखना है कि ये 'सैयारा' के 337 करोड़ को चैलेंज दे पाती है या नहीं.

