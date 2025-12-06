'छावा' के बाद 'धुरंधर' में छाए अक्षय खन्ना, एक्टर के काम के कायल हुए फैंस, बोले- सबको खा गए...

आदित्य धर की 'धुरंधर' फाइनली इतनी हाइप के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई. पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया. इस फिल्म ने रणवीर सिंह को भी बेस्ट करियर ओपनिंग दी. यूं तो फिल्म में सभी आर्टिस्ट्स का काम तगड़ा है, लेकिन फैंस के मुताबिक अक्षय खन्ना ने सभी से दमदार काम किया.

'धुरंधर' के लिए हो रही अक्षय खन्ना की तारीफ

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल प्ले किया है, जो फिल्म का मेन विलेन भी है. ट्रेलर से ही उनके किरदार को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे. मगर जब फिल्म रिलीज हुई, तो फैंस ने उन्हीं की परफॉरमेंस को सबसे बेस्ट समझा. सोशल मीडिया पर सिर्फ अक्षय की ही चर्चा हो रही है. इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म के क्लिप्स वायरल हैं जिसमें अक्षय के 'ऑरा फार्मिंग' पर फैंस दिल हार रहे हैं.

मालूम हो कि धुरंधर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर.माधवन भी हैं. मगर फैंस को सिर्फ अक्षय खन्ना ही पसंद आए हैं. एक यूजर ने X पर लिखा, 'अक्षय खन्ना ने कमाल कर दिया. उन्होंने बेशक अपने करियर का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉरमेंस दिया है. धुरंधर में रहमान डकैत के रूप में उनकी एक्टिंग एंटरटेनिंग, दिल दहलाने वाली और बेहद सहज है. उन्होंने पूरी फिल्म को ऊपर उठा दिया है.'

#AkshayeKhanna has KILLED IT! He's delivered what's undoubtedly his career-best performance to date



His antagonist act as Rehman Dakait in #Dhurandhar is gripping, haunting and brilliantly understated. He lifts the entire film pic.twitter.com/W5RL5APEd8 — Grinell Jacinto (@GrinellJ) December 5, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, 'अक्षय खन्ना साहब के ख्याल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं... इस आदमी की वजह से फिर से धुरंधर देखने जा रहा हूं... अक्षय खन्ना का काम देखने लायक है.'

Can’t Get Out From Akshay Khanna Shaab… going to watch again #Dhurandhar Because of This Man… #AkshayeKhanna ❤️ A Treat To Watch Thank you @AdityaDharFilms #DhurandharReview pic.twitter.com/DmluFfZZJq — YoGesH DhaYaL (@YogeshDhayal33) December 6, 2025

एक और यूजर ने अक्षय की तारीफ में लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है. जिसमें उन्होंने एक्टर की पूरी जर्नी का सार लिखा और कहा कि ये साल सिर्फ अक्षय खन्ना के ही नाम रहा है.

#AkshayeKhanna ~ THE MOST TALENTED PRODUCT OF NEPOTISM in India 🔥🙏🏻



For years, people on social media have gone crazy about his ACTING RANGE and that magnetic SCREEN PRESENCE… and honestly, rightly so !! He owns every character so completely that it becomes nearly IMPOSSIBLE… pic.twitter.com/pfikiA5MA7 — CineHub (@Its_CineHub) December 6, 2025

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अक्षय की तारीफ में ये भी लिख रहे हैं कि वो 'धुरंधर' में बाकी सभी एक्टर्स को अपनी परफॉरमेंस के दम पर खा गए हैं.

This is #AkshayeKhanna at his absolute peak. His antagonist role in #Dhurandhar is razor-sharp, chilling and impossible to ignore. Career-best performance indeed presented by jio studios and B62 productions🌟 pic.twitter.com/B3VicXHixd — Srabanti Chakrabarti (@srabantic) December 5, 2025

बता दें कि अक्षय खन्ना इस साल की शुरुआत में 'छावा' में भी नजर आए थे, जिसमें उन्होंने औरंगजेब का रोल प्ले किया था. इसमें भी उनकी परफॉरमेंस को खूब सराहा गया. अब 'धुरंधर' में भी वो छा गए हैं, जिससे उनके पक्के फैंस बेहद खुश हैं. बात करें 'धुरंधर' की, तो आदित्य धर इसे दो पार्ट्स में लेकर आए हैं, जिसका पहला पार्ट 5 दिसंबर को रिलीज हुआ. अब दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को आएगा.

