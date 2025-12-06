scorecardresearch
 
'छावा' के बाद 'धुरंधर' में छाए अक्षय खन्ना, एक्टर के काम के कायल हुए फैंस, बोले- सबको खा गए...

अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' से एक बार फिर फैंस को खुश किया है. 'छावा' के बाद, इस फिल्म में उनके काम की सबसे ज्यादा तारीफ की जा रही है. सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ अक्षय की ही तारीफ हो रही है.

'धुरंधर' में भी अक्षय खन्ना का जलवा (Photo: Screengrab)
आदित्य धर की 'धुरंधर' फाइनली इतनी हाइप के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई. पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया. इस फिल्म ने रणवीर सिंह को भी बेस्ट करियर ओपनिंग दी. यूं तो फिल्म में सभी आर्टिस्ट्स का काम तगड़ा है, लेकिन फैंस के मुताबिक अक्षय खन्ना ने सभी से दमदार काम किया.

'धुरंधर' के लिए हो रही अक्षय खन्ना की तारीफ

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल प्ले किया है, जो फिल्म का मेन विलेन भी है. ट्रेलर से ही उनके किरदार को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे. मगर जब फिल्म रिलीज हुई, तो फैंस ने उन्हीं की परफॉरमेंस को सबसे बेस्ट समझा. सोशल मीडिया पर सिर्फ अक्षय की ही चर्चा हो रही है. इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म के क्लिप्स वायरल हैं जिसमें अक्षय के 'ऑरा फार्मिंग' पर फैंस दिल हार रहे हैं.

मालूम हो कि धुरंधर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर.माधवन भी हैं. मगर फैंस को सिर्फ अक्षय खन्ना ही पसंद आए हैं. एक यूजर ने X पर लिखा, 'अक्षय खन्ना ने कमाल कर दिया. उन्होंने बेशक अपने करियर का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉरमेंस दिया है. धुरंधर में रहमान डकैत के रूप में उनकी एक्टिंग एंटरटेनिंग, दिल दहलाने वाली और बेहद सहज है. उन्होंने पूरी फिल्म को ऊपर उठा दिया है.' 

दूसरे यूजर ने लिखा, 'अक्षय खन्ना साहब के ख्याल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं... इस आदमी की वजह से फिर से धुरंधर देखने जा रहा हूं... अक्षय खन्ना का काम देखने लायक है.'

एक और यूजर ने अक्षय की तारीफ में लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है. जिसमें उन्होंने एक्टर की पूरी जर्नी का सार लिखा और कहा कि ये साल सिर्फ अक्षय खन्ना के ही नाम रहा है.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अक्षय की तारीफ में ये भी लिख रहे हैं कि वो 'धुरंधर' में बाकी सभी एक्टर्स को अपनी परफॉरमेंस के दम पर खा गए हैं.

बता दें कि अक्षय खन्ना इस साल की शुरुआत में 'छावा' में भी नजर आए थे, जिसमें उन्होंने औरंगजेब का रोल प्ले किया था. इसमें भी उनकी परफॉरमेंस को खूब सराहा गया. अब 'धुरंधर' में भी वो छा गए हैं, जिससे उनके पक्के फैंस बेहद खुश हैं. बात करें 'धुरंधर' की, तो आदित्य धर इसे दो पार्ट्स में लेकर आए हैं, जिसका पहला पार्ट 5 दिसंबर को रिलीज हुआ. अब दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को आएगा.

