कैसा है साहनेवाल में Dharmendra का घर? एक्टर ने वीडियो शेयर कर पुराने दिनों को किया याद

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपने पुराने दिनों के किस्से आए दिन सुनाते रहते हैं. अपने लेटेस्ट ट्वीट में धर्मेंद्र ने एक शो का क्ल‍िप शेयर किया है. इसमें उन्होंने अपने गांव साहनेवाल की यादों को ताजा किया है. वीड‍ियो में धर्मेंद्र पंजाब, लुध‍ियाना स्थ‍ित अपने गांव, बचपन के घर जाते नजर आए. इसी के साथ उन्होंने बचपन के दिनों के यादगार लम्हों को एक बार फिर र‍िफ्रेश किया है.

विनय पाठक के टीवी शो 'हर घर कुछ कहता है' में होस्ट के साथ धर्मेंद्र अपने गांव साहनेवाल का चक्कर लगाते हैं. उन्होंने इसे साझा करते हुए लिखा 'जिंदगी का सच...हमें तब एहसास होता है...जब वो चले जाते हैं.' वीड‍ियो में धर्मेंद्र अपने गांव के घर जाते हैं, जहां उन्हें देखने लोगों की भीड़ अपने स्टार का रस्ता ताक रही होती है. घर के अंदर जाने के बाद धर्मेंद्र ने कुछ पुरानी तस्वीरों का किस्सा सुनाया. अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को दिखाते हुए धर्मेंद्र ने बताया कि उस फोटो को उन्होंने टैलेंट कॉन्टेस्ट में भेजा था.

pic.twitter.com/ECSa24waog Truth of life….we realised… when they have gone 🙏 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) January 9, 2022

यूजर्स ने कहा 'आप आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हैं'

धर्मेंद्र ने विनय को अपने माता-प‍िता, भाई-बहन और बेटों के गुजरे दिनों की तस्वीर दिखाई. धर्मेंद्र के फैंस ने एक्टर के इन बीते दिनों की यादों को सराहा है. एक यूजर ने लिखा 'आप आज भी अपने गांव की मिट्टी से जुड़े हो, आपके अंदर आज भी साहनेवाल का धर्मेंद्र मौजूद है, यही आपकी अच्छाई और इंसान‍ियत का सबसे बड़ा रूप है.' कई अन्य यूजर्स ने भी धर्मेंद्र की तारीफ की है.

आप आज भी अपने गांव की मिट्टी से जुड़े हो आपके अंदर आज भी साहनेवाल का धर्मेन्द्र मौजूद है यही आपकी अच्छाई और इन्सानियत का सबसे बड़ा रूप है love you with more love tc पापा जी pic.twitter.com/AKX2uTaECH — ब्रह्मा वृक्षदान धर्मेन्द्र फाउंडेशन (@praveendharm16) January 10, 2022

Aap laakhon main ek hey....aapko koti koti pranam

You are so humble and down to earth person.

Aap Sach main super se bhi upper hain🙏🙏🙏 — M B kumar (@MBkumar35407580) January 10, 2022

लुध‍ियाना में पूरी की स्कूल‍िंग

धर्मेंद्र का जन्म 1935 को सिख पंजाबी जट पर‍िवार में हुआ था. उनके प‍िता का नाम केवल क‍िशन सिंह और मां सतवंत कौर थीं. एक्टर ने लुध‍ियाना से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. एक्टर बनने के लिए वे मुंबई आए और फिर यहीं बस गए. हालांकि अब धर्मेंद्र अपना ज्यादातर समय अपने फार्महाउस में ब‍िताना पसंद करते हैं जो कि लोनावला में है.