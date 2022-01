'Vikram Vedha' First Look: Hrithik Roshan के बर्थडे पर फैंस को तोहफा, दिखा 'वेधा' का दमदार अवतार

एक्टर ऋतिक रोशन के लिए सोमवार का दिन दो मायनों में बेहद खास है. आज उनका बर्थडे है और इस स्पेशल डे पर उनकी आने वाली फिल्म विक्रम वेधा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है. ऋत‍िक के फैंस काफी समय से इस फिल्म में ऋत‍िक के लुक का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब एक्टर के जन्मद‍िन पर खत्म हो गया है.

T-Series ने ऋत‍िक का फर्स्ट लुक रिलीज करते हुए एक्टर को जन्मद‍िन की बधाई दी है. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है. फिल्म 30 सितंबर 2022 को वर्ल्डवाइड थ‍िएटर्स में रिलीज की जाएगी.

'VIKRAM VEDHA': HRITHIK FIRST LOOK AS VEDHA... #FirstLook of #HrithikRoshan as #Vedha from #VikramVedha... Costars #SaifAliKhan and #RadhikaApte... Pushkar-Gayathri - who directed the original #Tamil film - direct this film. #VedhaFirstLook #HappyBirthdayHrithikRoshan pic.twitter.com/PDjpjDhFVA