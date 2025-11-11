Dharmendra Healt Update: अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र, अब कैसी है तबीयत?

Dharmendra Health News: बॉलीवुड इंडस्ट्री के हीमैन और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस समय मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. सोमवार को अचानक बतीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. धर्मेंद्र डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. उनका इलाज चल रहा है. धर्मेंद्र की सेहत को लेकर देशभर के लोग चिंता में हैं. हर कोई दिग्गज एक्टर के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहा है.

और पढ़ें

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर कई ये बात

आज (11) नवंबर की सुबह ऐसी खबरें सामने आईं कि धर्मेंद्र अब नहीं रहे. मगर इन खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. धर्मेंद्र के निधन को लेकर झूठी अफवाहों पर हेमा मालिनी ने रिएक्ट किया है. हेमा मालिनी ने X पर पोस्ट शेयर करके लिखा- जो हो रहा है, वो माफी के लायक नहीं है. उस शख्स को लेकर कैसे गलत खबर फैला सकते हैं, जो ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और रिकवर हो रहा है.

ईशा देओल ने दिया पिता धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट

ईशा देओल ने आज सुबह पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके पिता धर्मेंद्र स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं. धर्मेंद्र की सेहत के लिए दुआएं करने पर उन्होंने सभी फैंस का शुक्रिया अदा भी किया.

Advertisement

बता दें कि धर्मेंद्र के घर के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर भी मुंबई पुलिस की टाइट सिक्योरिटी देखने को मिल रही है.

धर्मेंद्र को क्या हुआ?

89 साल के धर्मेंद्र उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. सोमवार (10 नवंबर) को उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. 10 दिन पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. एक्टर की सलामती को लेकर देशभर में दुआएं की जा रही हैं.

शानदार रहा धर्मेंद्र का फिल्मी सफर

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उन रोशन सितारों में से एक हैं, जिनकी चमक हमेशा बरकरार रहेगी. उन्होंने अपने कई दशकों के लंबे करियर में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं. उनकी कई फिल्में एवरग्रीन साबित हुईं, जैसे शोले, सीता और गीता, धरम वीर.

धर्मेंद्र की दमदार शख्सियत के साथ, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके अंदाज ने हमेशा फैंस को अपना दीवाना बनाया. बच्चे, बूढ़े या फिर नौजवान...धर्मेंद्र हर उम्र के लोगों के दिल में उतर गए. उन्हें फैंस का हमेशा बेशुमार प्यार मिला है. धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे चहेते स्टार्स में से एक हैं.

अमिताभ के नाती संग की आखिरी फिल्म

फिल्मों के लिए उनके प्यार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक, वो एक्टिग में एक्टिव रहे. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा संग काम किया है. ये फिल्म इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----