धर्मेंद्र ने दिखाई फैन्स को फार्महाउस की झलक, वीडियो हुआ वायरल

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके फार्महाउस की एक झलक फैन्स बखूबी देख सकते हैं. वीडियो में बड़े-बड़े पेड़ और पीछे काफी खूबसूरत व्यू देखा जा सकता है. इसके साथ ही वीडियो में चिड़िया भी चहकती सुनाई दे सकती हैं. वहीं, धर्मेंद्र अपने सिर में बादाम के तेल से मालिश करते भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है.

धर्मेंद्र ने फैन्स से कही यह बात

धर्मेंद्र ने जो वीडियो शेयर किया उसके कैप्शन में लिखा, "गुड मॉर्निंग दोस्तों. बादाम के तेल से मालिश अच्छी होती है, वह भी सुबह में. मैं यह रोज कर रहा हूं." वीडियो में आप देख सकते हैं कि बोगनवेलिया के बड़े-बड़े पेड़ लगा हुए हैं, जिन पर उगते सूरज की किरणें पड़ रही हैं. इसके साथ ही धर्मेंद्र जहां खड़ें हैं, उनके पीछे भी खूबसूरत फूलदान देखे जा सकते हैं. हरी-भरी पहाड़ियों के साथ वीडियो समाप्त हो जाता है. इसके अलावा धर्मेंद्र आसमान में चांद को भी दिखाते नजर आते हैं.

Good Morning 🌞 Friends. Almond oil massage 💆‍♀️ is good in the morning 👍 I am doing it regularly 🤗 pic.twitter.com/DRscPuCiQZ