देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छाए बॉलीवुड सितारे, फिल्में देखने को लगा दर्शकों का जमावड़ा

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुछ दिनों पहले 10वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. फिल्म फेस्टिवल में कई सारी फिल्मों को प्रदर्शित किया गया. इस आयोजन में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल भी पहुंचे, जिन्होंने वहां मौजूद बॉलीवुड सितारों का सम्मान किया.

10वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ आयोजन

इस इवेंट को तीन दिनों के लिए आयोजित किया गया. 7 से 9 नवम्बर तक चले इस फिल्म फेस्टिवल ने सिनेमा, कल्चर और क्रिएटिविटी का अनोखा संगम प्रस्तुत करते हुए पूरे शहर को फिल्मी रंगों में रंग दिया. ओपनिंग सेरेमनी में फिल्म जगत की मशहूर सितारे जैसे मुकेश खन्ना, रणवीर शौरी, जमील खान, लिलिपुट, दर्शन जरीवाला, इनामुल हक और ‘द केरला स्टोरी’ के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने अपनी मौजूदगी से इवेंट को यादगार बनाया.

देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणवीर शौरी

देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुकेश खन्ना

स्पेशल गेस्ट के तौर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती नेहा जोशी भी फेस्टिवल में शामिल हुए, जिन्होंने इस इवेंट की सराहना करते हुए कहा कि ये आयोजन राज्य को फिल्ममेकिंग के वैश्विक नक्शे पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहा है.

फेस्टिवल डायरेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि ये 10 वर्षों की यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर है. इस बार इवेंट में सेंट्रियो मॉल (ऑडी 4) और तुलास इंस्टीट्यूट सेलाकुई, WIC में एक साथ 70 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल फिल्मों का प्रदर्शन किया गया जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और मनोरंजन से जुड़े कई तरह के टॉपिक्स शामिल थे.

दूसरे दिन तुलास इंस्टीट्यूट में सभी फिल्मी सितारों ने स्टूडेंट्स से बातचीत की जहां रूपा सोनी ने इवेंट को संभाला. वहीं शाम के इवेंट में WIC, राजपुर रोड पर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसे शांतनु गांगुली ने संभाला. तीसरे दिन रविवार को सेंट्रियो मॉल में सुदीप्तो सेन, इनामुल हक और दर्शन जरीवाला ऑडियंस के बीच पहुंचे.

उन्होंने अपने विचार साझा किए और दर्शकों से बातचीत की. तीन दिनों तक चले इस फिल्म फेस्टिवल ने ना सिर्फ फिल्म लवर्स को देश-विदेश की बेहतरीन फिल्मों से रूबरू कराया. बल्कि कलाकारों, फिल्ममेकर्स और दर्शकों के बीच क्रिएटिव बातचीत का जरिया भी बना. देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 10वां एडिशन, सिनेमा और संस्कृति के उत्सव के रूप में हमेशा याद किया जाएगा जिसने उत्तराखंड की फिल्मी पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

