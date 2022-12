'भगवा बिकिनी' के बाद FIFA World Cup लुक पर ट्रोल हुईं दीपिका, स्टाइलिस्ट पर भड़के लोग, बोले- क्या पहना दिया?

फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फिनाले में पठान के सितारों ने देश की शान बढ़ाई. फाइनल्स में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को प्रमोट करने पहुंचे थे. दीपिका ने फीफा वर्ल्ड कप की गोल्डन चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठाया. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दीपिका को मिली इस लाइमलाइट ने भारतीयों को गर्व महसूस कराया, लेकिन ये क्या? दीपिका के बेशर्म गाने के लुक पर मचे बवाल के बाद लोगों ने उनके फीफा में पहने आउटफिट को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

फैंस को नहीं पंसद दीपिका का लुक

जी हां, आपने सही पढ़ा. फीफा फिनाले में शिरकत करने गईं दीपिका के लुक ने फैंस को निराश किया है. एक्ट्रेस की स्टाइलिस्ट शालीन नथानी को लोग भला बुरा कह रहे हैं. दीपिका और शालीन दोनों को ट्रोल किया जा रहा है. फीफा के प्लेटफॉर्म पर दीपिका ने Louis Vuitton का आउटफिट पहना था. दीपिका इस फ्रेंच लग्जरी ब्रैंड की ग्लोबल एंबेसडर हैं. दीपिका के Louis Vuitton आउटफिट का अर्जेंटीना से इंफ्लूएंस भी दिखा. दीपिका की स्कर्ट Gauchos के पहनावे की तरह थी. वे व्हाइट शर्ट, ब्राउन ओवरकोट, ब्लैक tulle स्कर्ट, ब्लैक बेल्ट, हाई हील बूट्स में दिखीं. अपनी मिलियन डॉलर स्माइल के साथ दीपिका ने कैमरा को पोज दिए. ग्लोइंग मेकअप और हेयरबन के साथ दीपिका ने अपना लुक कंप्लीट किया था.

Whoever picked this outfit for her definitely hates her 😭 https://t.co/rni0z2QPqn — sai (@Saisailu97) December 18, 2022

Shaleena kamse kam World Cup mein toh Deepika ko dhang se style kar deti behen yeh kya laga rakha hai एक यूजर ने लिखा- शालीन ने ओवरस्मार्ट एक्ट किया. दूसरे ने लिखा- कोई शालीन नथानी और हेयर स्टाइलिस्ट को लॉकअप में डाले. पहले से उम्मीद कम होती है उसके ऊपर ये लोग उससे भी बुरा कर बैठते हैं. यूजर लिखता है- किसने दीपिका के लिए ये आउटफिट सलेक्ट किया उससे नफरत है. यूजर ने कहा- शालीन कम से कम वर्ल्डकप में तो दीपिका को ढंग से स्टाइल कर देती बहन. ये क्या लगा रखा है. यूजर का कहना है कि शालीन नथानी ने दीपिका को Louis Vuitton का बैग कपड़े की तरह पहना दिया. — daddy's little possible neurodivergent (@bareilykibarfi) December 18, 2022

दीपिका की स्टाइलिस्ट हुई ट्रोल

मगर अफसोस, इतनी सारी मेहनत का नतीजा फ्लॉप निकला. क्योंकि लोगों को दीपिका का ये लुक अच्छा नहीं लगा. सबसे ज्यादा परेशानी तो लोगों को दीपिका के हेयस्टाइल से है. हर बार दीपिका का यूं हेयरबन बना लेना फैंस को अपसेट कर रहा है. दीपिका के साथ उनकी स्टाइलिस्ट और हेयरड्रेसर की भी लोग क्लास लगा रहे हैं.

DEEPIKA PADUKONE REALLY NEEDS TO FIRE HER STYLIST!!! — yat. (@xforeversleepy) December 18, 2022

Crazens at Shaleena's styling all the time: pic.twitter.com/HVNJfPEdcH — angel (@_zouzouxxx) December 18, 2022

वैसे ये पहली बार नहीं है शालीन नथानी इससे पहले भी ट्रोल हो चुकी हैं. लोगों को लगता है दीपिका को अपने लिए किसी और बेहतर स्टाइलिस्ट को हायर करना चाहिए. फिल्म पठान के जिस गाने बेशर्म रंग पर विवाद हो रहा है, उसमें भी दीपिका की स्टाइलिंग शालीन ने ही की है. अब लोगों के लगातार आ रहे निगेटिव कमेंट्स के बाद देखना होगा दीपिका पादुकोण अपनी स्टाइलिस्ट शालीन संग एसोसिएशन जारी रखती हैं या फिर...