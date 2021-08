जिया खान के अंतिम संस्कार में पहने कुर्ते को दीपिका ने किया सेल, यूजर्स ने लगाई क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अक्सर अपने फैशन सेंस, आउटिंग्स और कई चीजों के कारण चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार वह कुछ गलत बातों के चलते सुर्खियों में आई हैं. हाल ही में दीपिका को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया. दीपिका पादुकोण 'द लिव लव लाफ फाउंडेशन' को सपोर्ट करते हुए खुद के कुछ कपड़े ऑनलाइन बेचती हैं. इस वेबसाइट पर आपको कई कुट्योर और नॉ-कुट्योर कपड़े बेचते हैं जो एक्ट्रेसेस द्वारा पहने होते हैं. हाल ही में दीपिका ने खुद के कुछ कपड़े सेल किए हैं, जिस पर यूजर्स भड़क उठे हैं.

दीपिका ने अपने पहने दो कुर्ते सेल में निकाले हैं. और दोनों ही कुर्तों के साथ एक अजीब स्टोरी जुड़ी है. दीपिका ने खुद का एक लख्नवी कुर्ता बेचने के लिए वेबसाइट पर डाला है जो उन्होंने जिया खान के अंतिम संस्कार में पहना था. इसके अलावा एक और कुर्ता है जो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के पिता की प्रेयर मीटिंग में पहना था. यह बात है साल 2013 की.

I am so shocked.. my favourite Deepika Padukone has auctioned her non couture clothes from 2013.. I repeat 2013 that she wore to different funeral events. 😒😒 Low blow! pic.twitter.com/2vFPoVEeWV

Who the hell buys old,second hand zara or Jhuttis for god's sakes!!!! Rather why would you sell it and not donate this to the needy... classless! Sheesh.. pic.twitter.com/HyAbNNab1K