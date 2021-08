प्रीति जिंटा ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए की प्रार्थना, बोलीं 'वहां के हालात देख दिल टूट गया'

अफगान‍िस्तान पर ताल‍िबान‍ के काबिज होने के बाद, हर एक हाथ अफगान‍िस्तान में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए उठ रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी अफगान‍िस्तान में फंसे भारतीयों और अन्य राष्ट्र के लोगों की सुरक्ष‍ित घर वापसी की प्रार्थना की है. उन्होंने ट्वीट कर अफगान‍िस्तान में चल रही हलचल पर अपना दुख बयां किया है.

प्रीति जिंटा ने ट्वीट किया 'हमारे बहुत सारे भारतीय भाई-बहन और दूसरे देश के लोग अफगान‍िस्तान में फंसे हुए हैं. उम्मद है उन्हें जल्द से जल्द सुरक्ष‍ित घर वापस लाया जाए. वहां के वीड‍ियोज देख मेरा दिल टूट गया है. ऊपरवाला उनका साथ दे.'. प्रीति ने अपने ट्वीट में अफगान‍िस्तान में फंसी मह‍िलाओं के लिए खास तौर पर अफसोस जताई है. प्रीति के इस ट्वीट पर कई लोगों ने अफगान‍ के लिए संवेदना जाह‍िर की है.

Afghanistan Taliban Crisis तालिबान का कहर, दहशत में लोग, बुरे हालात को करीब से समझाती हैं ये फिल्में

शबाना-राम गोपाल वर्मा ने किया ट्वीट

प्रीति के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स ताल‍िबान की कड़ी निंदा कर रहे हैं. शबाना आजमी ने ट्वीट किया 'इतिहास ने हमें सिखाया है कि धर्मान्ध लोग पहले धर्म के नाम पर संस्कृति पर हमला करते हैं. याद है कि कैसे तालिबान ने छठीं शताब्दी में बामियां बुद्धाज को ध्वस्त कर दिया था. यह क्रूरता की ओर इशारा करता है. राम गोपाल वर्मा ने भी एक वीड‍ियो शेयर कर ताल‍िबान‍ियों की निंदा की है.

Many of our fellow Indians & other nationalities are also stranded in #Afganistan. Hope they are brought back to their homes safety as soon as possible. I’m so heartbroken seeing visuals from the region. May god be with them. #AfghanWomen #Rabrakha #prayforafghanistan 💔