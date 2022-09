Cyrus Mistry Death: साइरस मिस्त्री की अचानक मौत से शोक में बॉलीवुड, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

फेमस बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) का एक कार हादसे में निधन (Cyrus Mistry Death) हो गया है. टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रहे साइरस मुंबई के पास पालघर में कार हादसे का शिकार हुए. बताया जा रहा है कि साइरस मिस्त्री और चार अन्य लोगों के साथ पालघर की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई.

शोक में डूबा बॉलीवुड

साइरस मिस्त्री की अचानक हुई मौत से देशभर को झटका लगा है. बिजनेस के साथ-साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया की हस्तियां भी उन्हें याद कर रही हैं. इसे अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई पॉलिटिकल फिगर्स ने भी साइरस को श्रद्धांजलि दी है. एक्टर अनुपम खेर और सुनील शेट्टी संग अन्य ने साइरस मिस्त्री को लेकर ट्वीट शेयर किए.

सुनील शेट्टी ने साइरस मिस्त्री की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'शॉकिंग खबर. आपकी आत्मा को शांति मिले साइरस मिस्त्री. उनके परिवार को मेरी दिल से संवेदनाएं.' वहीं अनुपम खेर ने ट्वीट किया, 'साइरस मिस्त्री की अचानक हुई मौत से बेहद दुखी हूं. उनके परिवार और करीबियों को मेरी ओर से संवेदनाएं. ओम शांति.'

Shocking News. Rest in Peace #CyrusMistry Heartfelt condolences to the family 🙏 pic.twitter.com/9v7ll5TN0F September 4, 2022

Deeply saddened to know about the untimely demise of #CyrusMistry in a road accident. My condolences to his family and friends! Om Shanti!🙏🕉 pic.twitter.com/W6kVmvfqwW — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 4, 2022

पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट

एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने भी साइरस मिस्त्री को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'एक नम्र इंसान, एक शख्स जिसके पास विजन और मिशन था. साइरस को मैं हमेशा एक दयालु इंसान के रूप में याद रखूंगी. उनके निधन की खबर हैरान करने वाली है. उनके परिवार और करीबियों को मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

A gentle soul, a man with a vision and a mission; Cyrus as I will always remember him epitomised kindness. The news of his demise comes as a shock. My condolences to his family & loved ones. Om Shanti 🙏 #cyrusmistry — Smriti Z Irani (@smritiirani) September 4, 2022

The untimely demise of Shri Cyrus Mistry is shocking. He was a promising business leader who believed in India’s economic prowess. His passing away is a big loss to the world of commerce and industry. Condolences to his family and friends. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2022

कौन चला रहा था कार?

हादसे के बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि साइरस मिस्त्री की कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक डिवाइडर से टकराई थी. अधिकारी ने बताया कि मिस्त्री मर्सिडीज कार में सफर कर रहे थे. वह अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे. अधिकारी के मुताबिक, यह हादसा रविवार को सूर्या नदी पर बने पुल पर दोपहर लगभग 3.15 बजे हुआ.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइरस मिस्त्री के साथ कार में जहांगीर दिनशॉ पंडोले, अनाहिता पंडोले, डेरियस पंडोले सवार थे. इनमें से साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल का निधन हो गया है. बाकी दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अनाहिता पंडोले स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और डेरियस पंडोले की पत्नी हैं. डॉ. अनाहिता कार चला रही थीं. वह इस हादसे में घायल हुई हैं. साइरस मिस्त्री के यूं अचानक जाने से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है.