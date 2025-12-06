क्रिकेटर से बना एक्टर, दर्द भुलाने के लिए 24 घंटे पी थी शराब, बोला- 3 बार मरके वापस आया

90s की बात है, जब क्रिकेटर सलिल अंकोला को लाइफ में एक बड़ा झटका मिला. उस समय वो पैसों के लिए क्रिकेटर से एक्टर बने. एक्टिंग में जब कदम रखा तो काफी सारे टीवी शोज में काम किया. इसमें 'कहता है दिल', 'कोरा कागज' और 'विक्राल और गबराल' शामिल रहे.

पर्दे पर भले ही सलिल डैशिंग और हैंडसम नजर आ रहे हों, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी. वो शराब की लत से जूझ रहे थे. हाल ही में एक नए इंटरव्यू में सलिल ने लाइफ के अपने इस चैप्टर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि साल 1997 में उन्होंने क्रिकेटर खेलना छोड़ दिया था और शराब पीनी शुरू कर दी थी.

सलिल ने सुनाई आपबीती

विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए सलिल ने बताया कि मैंने शराब पीनी शुरू की तो ये सोचकर नहीं की थी कि मैं सिर्फ इतनी ही पियूंगा. सालों तक पीता रहा और धीरे-धीरे काफी पीने लगा. 1999-2011 के बीच मैंने क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखा. क्योंकि वो देखकर मेरे शायद पुराने जख्म हरे हो जाते. अगर मैं 24 घंटे उठा रहता था तो 24 घंटे शराब पीता रहता था. वो एक तरीका शायद मैंने ढूंढ लिया था किसी चीज से बाहर निकलने का या फिर बचने का.

सलिल की मदद उनके परिवार वालों ने और दोस्तों ने की. एक्टर ने कहा- सभी ने मुझे रोकने की कोशिश की. पर ये चीज खुद पर भी होती है. शायद मैं उस समय रुकना नहीं चाहता था. कुछ सालों में काफी सारे रिहैब्स गया, शराब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं छोड़ पाया. फिर एक दिन रिहैब में मैंने साल 2011 में वर्ल्ड कप देखा. एक दशक में पहली बार हो रहा था, जब मैं क्रिकेट देख रहा था.

शराब की लत से जूझ रहे थे सलिल

शराब पर बात करते हुए सलिल ने कहा- लोगों को लगता है कि शराब पीना एक आदत है, कुछ लोग इसे मजे के लिए करते हैं. पर ये आदत नहीं होती, ये बीमारी होती है. भगवान शायद मेरे साथ रहे, वरना मैं आज आपके सामने नहीं होता. मैं साल 2014 में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता. मैं 12 बार आईसीसीयू में गया. तीन बार मुझे मृत घोषित कर दिया गया.

मैंने शराब तब छोड़ी जब मैं अपनी दूसरी पत्नी से मिला. हमारी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और वो डॉक्टर थीं. उन्होंने मेरी बीमारी को समझा और देखा कि मैं अपनी बॉडी और माइंड पर चीजों को ले रहा हूं. इससे निकलने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की. टीवी और फिल्मों में सलिल वापसी कर चुके हैं. आखिरी बार उन्हें तमिल फिल्म Pambattam में देखा गया है.

