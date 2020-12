किसान आंदोलन पर राय देने के लिए चित्रांगदा ने कॉपी किया किसी और का ट्वीट?

किसान आंदोलन में पूरा बॉलीवुड काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है. हर कोई इस मुद्दे पर राय देना चाहता है. हर कोई सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्वीट कर रहा है. इसी कड़ी में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने भी किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था. लेकिन उनका वो ट्वीट करना उन्हीं पर भारी पड़ गया. कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

चित्रांगदा पर ट्वीट कॉपी करने का आरोप

सोशल मीडिया पर चित्रांगदा के एक ट्वीट पर यूजर ने लिखा- अपनी खुद की राय होना बढ़िया बात है, लेकिन किसी दूसरे की राय को कॉपी करना, वो भी बिना कुछ जाने, ये ठीक नहीं है. अब यूजर की माने तो चित्रांगदा ने किसानों के लिए ट्वीट तो किया, लेकिन असल में वो किसी और का ट्वीट था. जब यूजर का ये ट्वीट वायरल हुआ, तब खुद चित्रांगना ने इस पर सफाई दी. उन्होंने उस यूजर की क्लास लगाते हुए लिखा- मेरा विश्वास कीजिए सर, ऐसे मामलों में मुझे किसी दूसरे की राय कॉपी करने की जरूरत नहीं है. मेरी खुद की भी एक राय है. अब क्योंकि मेरे विचार आप से अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर व्यंग करेंगे.

Having opinions us a great thing and copying opiinions without knowing for the sake of showing media solidarity is other .

Believe me sir for something so basic so obvious I don’t need to copy opinions I do happen to have one of my own .. n u don’t need to use sarcasm just cuz my opinion is different than yours #FarmersFeedUs #FarmersAreNotTerrorists #FarmersAreLifeLine https://t.co/n6537yOmAn