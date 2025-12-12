scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान संग पहली बार काम कर रहीं चित्रांगदा, बोलीं- उन्हें अपने तरीके से...

'बैटल ऑफ गलवान' की हीरोइन चित्रांगदा सिंह ने सुपरस्टार सलमान खान संग पहली बार काम करने पर बात की. उन्होंने बताया कि सलमान अपने सीन्स इंप्रोवाइज करके, फिल्म में अपना खुद का टच डालने में विश्वास रखते हैं.

Advertisement
X
सलमान संग काम करने पर बोलीं चित्रांगदा (Photo: Instagram @beingsalmankhan/chitrangda)
सलमान संग काम करने पर बोलीं चित्रांगदा (Photo: Instagram @beingsalmankhan/chitrangda)

सुपरस्टार सलमान खान जल्द अपूर्व लाखिया की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं. उनकी इस फिल्म से कई लोगों को उम्मीदें हैं. सलमान पहली बार बड़े पर्दे पर एक रियल लाइफ बेस्ड किरदार प्ले करते नजर आएंगे. इसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह भी हैं, जिन्होंने हाल ही में सुपरस्टार संग काम करने पर बात की. 

सलमान संग काम करने पर क्या बोलीं चित्रांगदा सिंह?

एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में चित्रांगदा ने सलमान के साथ फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में काम करने का एक्सपीरियंस साझा किया. ये पहला मौका है जब चित्रांगदा की जोड़ी सलमान संग बनी है. इसमें वो उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं. एक्ट्रेस ने बताया, 'एक एक्टर के तौर पर हम सिर्फ स्क्रिप्ट में लिखी चीजों को ही निभा सकते हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Salman khan Galwan
'बैटल ऑफ...' के सेट से LEAK सलमान और चित्रांगदा सिंह की फोटो! देखिए लुक 
Chitrangada Singh
Chitrangada ने दिए जबरदस्त फैशन गोल्स! 
how to hold madam in front
चित्रांगदा सिंह को एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट  
Chitrangada_Singh
ट्रेडिशनल लुक में छाईं Chitrangada Singh 
Chitrangada Singh
कैजुअल आउटफिट में Chitrangada Singh का कूल लुक 

'लेकिन हमसे हमेशा कुछ ज्यादा करने की उम्मीद की जाती है. सलमान के साथ, इंप्रोवाइजेशन की काफी गुंजाइश रहती है. उन्हें अपने अंदाज में एक्टिंग करना पसंद है, इसलिए सेट पर कई सीन्स अचानक और बिना किसी प्लानिंग के ही फिल्माए गए. उनका इतना बड़ा नाम है, मैं उनके लेवल तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हूं.'

'बैटल ऑफ गलवान' से किस तरह जुड़ीं चित्रांगदा?

Advertisement

चित्रांगदा ने आगे अपने किरदार पर बात करते हुए कहा, ' एक्शन फिल्मों में इमोशनल एंकर बनना बहुत जरूरी होता है. भले तुम्हारा रोल छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उसमें चमकना चाहिए. अगर तुमने बढ़िया काम कर दिया, चाहे सिर्फ पांच मिनट का रोल हो, लोग तुम्हें याद रखेंगे और यही असल में मायने रखता है.'

अंत में चित्रांगदा ने 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म करने पर कहा, 'आर्मी बैकग्राउंड से आने की वजह से ये फिल्म मेरे बहुत करीब है. ये एक बहुत जरूरी कहानी है और इसमें हिस्सा बनने का मौका मिला, इसके लिए खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं.' बता दें कि फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान', गलवान वैली में इंडिया और चीन के बीच लड़ी एक भयंकर जंग की कहानी है, जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हुए थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement