scorecardresearch
 

Feedback

एक्टर्स का फीका पड़ता करियर करता है उन्हें बर्बाद, चेतन भगत का दावा

लेखक चेतन भगत जब भी किसी मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू देते हैं तो वो कोई न कोई ऐसी बात जरूर बोल जाते हैं, जिसके बाद उसपर चर्चाएं होने लगती हैं. हाल ही में चेतन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कहा कि वो काफी इनसिक्योर है.

Advertisement
X
चेतन भगत ने दिया बयान (Photo: Screengrab)
चेतन भगत ने दिया बयान (Photo: Screengrab)

भारतीय लेखक चेतन भगत सुर्खियों में आए हुए हैं. पहले तो वो अपनी किताबों को लेकर चर्चा में रहते थे, लेकिन इस बार वो अपने बयान को लेकर फैन्स के बीच मशहूर हो रहे हैं. चेतन भगत, उन लेखकों में से एक हैं, जिनकी किताबों पर फिल्में बनी हैं. इसमें '2 स्टेट्स' और 'हाफ गर्लफ्रेंड' जैसी फिल्में शामिल हैं. हाल ही में पिंकविला संग बातचीत में चेतन भगत ने बताया कि वो बॉलीवुड को काफी इनसिक्योर इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं. 

चेतन ने दिया विवादित बयान
चेतन ने कहा- मनोरंजन की दुनिया में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. वो भी अपनी इनसिक्योरिटीज से और मानसिक समस्याओं से. इन सबसे बचने के लिए ही मैं मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गया. इंडस्ट्री में जो एक्टर्स हैं, जिनका करियर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है वो सबसे ज्यादा मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं. ये एक इनसिक्योर इंडस्ट्री है. 

कई एक्टर्स हैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं. और अगर उन्हें वहां किसी ने नहीं पहचाना तो वो वहां खाने को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं. वो सोचते हैं कि अरे, कोई भी एक भी फोटो क्लिक कराने के लिए नहीं आया. क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक लाइफ किसी की हो सकती है. वो इस बात से ही इनसिक्योर हो गया कि उसके पास कोई फोटो क्लिक करवाने के लिए नहीं आया और उसे कोई पहचान नहीं रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

chetan bhagat
शाहरुख खान से इम्प्रेस हैं चेतन भगत, सुनाया किस्सा, बोले- उनके संस्कार कमाल के हैं 
chetan bhagat
ट्रोल्स के ल‍िए चेतन भगत ने बताई पपीता थ्योरी, बोले-इस्तेमाल करो, खुश रहोगे 
chetan bhagat
फिल्मों-किताबों के बैन पर बोले राइटर चेतन भगत- क्रिटिसाइज करिए मगर रोक लगाना सही नहीं 
writer Chetan Bhagat PM Modi rahul gandhi
पीएम मोदी से ज्यादा भरोसेमंद पॉलिटिकल ब्रॉन्ड देश में नहीं: चेतन भगत  
नारायण मूर्ति के बयान के बाद दिग्गज कारोबारी दो धड़ों में बंट गए हैं
'70 घंटे काम' पर हंगामा... Infosys फाउंडर नारायणमूर्ति के 'फॉर्मूले' पर बंटे दिग्गज 
Advertisement

जहां तक बात रही मेरी किताबों पर बनी फिल्मों की तो मैं हूं 'पीपल प्लीजर'. मैंने अपनी किताबों पर फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि मैंने देखा कि लोग सिनेमा ज्यादा देखना पसंद करते हैं, किताबें पढ़ना कम पसंद करते हैं. मैंने कितने प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के साथ बैठकर चाय पी है जिन्हें क्रिएटिविटी ही नहीं आती. 

"मैंने 10-15 साल अपनी जिंदगी के, फिल्में बनाने में निकाल दी. मैंने 6 फिल्में बनाई और फिर लगा, रियलाइज हुआ कि मैं गलत रहा पर हूं. वो लोग सिर्फ मेरी कहानियों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं. मानता हूं कि गानों और ग्लैमर के मामले में कहानियां अच्छी दिखेंगी, लेकिन मेरे लिए ये संतुष्टि वाला अनुभव नहीं रहा. चेतन को लगता है कि मनोरंजन का बिजनेस उनके लिए नहीं है, इंडस्ट्री उन्हें खुश नहीं रख पाई."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement