Brahmastra First Review Out: ब्रह्मास्त्र में कंफ्यूज लगे Ranbir Kapoor, आलिया-अमिताभ बच्चन ने किया इंप्रेस

Brahmastra First Review Out: 2022 की सबसे बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र हिट होगी या फ्लॉप? ये सवाल हर किसी के मन में है. लेकिन जल्द ही इसका जवाब भी मिल जाएगा. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसका फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है.

कैसी है आलिया-रणबीर की फिल्म?

लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद अब फैंस से लेकर सेलेब्स तक, हर किसी की नजरें ब्रह्मास्त्र पर टिकी हुई हैं. आलिया-रणबीर की फिल्म रिलीज के बाद क्या कमाल दिखाएगी, इस बारे में तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आलिया और रणबीर की फिल्म आखिर है कैसी?

ओवरसीज फिल्म क्रिटिक उमैर संधू ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट रिव्यू दे दिया है. उन्होंने बताया है कि आखिर ये फिल्म कैसी है. आइए आपको बताते हैं उन्होंने फिल्म के बारे में क्या कहा है.

आलिया की हुई तारीफ

उमैर संधू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट रिव्यू करते हुए लिखा- ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर काफी कंफ्यूज लग रहे हैं. उन्हें ये भी नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है. आलिया भट्ट फिल्म में स्टनिंग लगी हैं. मौनी रॉय क्रीपी लगी हैं. उन्होंने लाउड परफॉर्मेंस दी है. अमिताभ बच्चन ने फिल्म में ग्रेस एड कर दिया है. सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उन्हें कम फुटेज दी गई है.

#RanbirKapoor looking so confused in #Brahmastra ! He even didn’t know what’s going on 😀 ! #Aliabhatt looking stunning in movie ! Wow 🤩! #MouniRoy looking so creepy! Loud performance by her ! #AmitabhBachchan is grace personified. The only regret is, he gets less footage.