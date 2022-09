'ब्रह्मास्त्र' में Shah Rukh Khan के कैमियो के दीवाने हुए फैंस, स्पिन-ऑफ की मांग, फैंस ने शुरू किया कैंपेन

ब्रह्मास्त्र 2022 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. आलिया और रणबीर कपूर की फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ब्रह्मास्त्र ताबड़तोड़ कमाई करते हुए तूफानी रफ्तार ने आगे बढ़ रही है. बायकॉट ट्रेंड के बाद भी रणबीर-आलिया की फिल्म ने झंडे गाड़ दिए हैं.

बॉक्स ऑफिस पर ब्रह्मास्त्र की लहर

अयान मुखर्जी ने बॉलीवुड को ब्रह्मास्त्र का तोहफा देकर बॉक्स ऑफिस के सूखे को खत्म कर दिया है. ब्रह्मास्त्र में हर एक कैरेक्टर को दर्शक बेशुमार प्यार दे रहे हैं. सभी ने फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों को इंप्रेस कर दिया है. रणबीर और आलिया समेत फिल्म के हर कैरेक्टर ने फैंस के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ रहे हैं कि फिल्म का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

शाहरुख के स्पिन-ऑफ की हो रही मांग

ब्रह्मास्त्र के लीड स्टार भले ही रणबीर और आलिया हैं, लेकिन फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का कैमियो फैंस को दीवाना बना रहा है. फिल्म में शाहरुख का रोल भले ही छोटा है, लेकिन उन्होंने इस किरदार में अपनी दमदार एक्टिंग से जान डाल दी है. इसमें वह एक साइंटिस्ट बने हैं और उनके पास वानर अस्त्र की शक्ति है.

लंबे समय बाद शाहरुख को स्क्रीन पर देखकर फैंस क्रेजी हो गए हैं. फैंस की दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर दिया है. फैंस ब्रह्मास्त्र में सिर्फ शाहरुख के रोल पर बेस्ड एक स्पिन-ऑफ फिल्म की मांग कर रहे हैं. यानी वो चाहते हैं कि 'ब्रह्मास्त्र' के किरदार पर ही एक पूरी फिल्म बने.

गिरीश जौहर ने अपने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि शाहरुख खान के फैंस ने change.org पर फुल अस्त्रवर्स फिल्म की मांग करते हुए एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है. उन्होंने लिखा- अविश्वसनीय ...फैंस ने फुल अस्त्रवर्स फिल्म के लिए याचिका शुरू की है. एक फैन के तौर पर मैंने भी साइन की है और सभी SRK के फैंस से अपील है कि वो भी करें.

Unbelievable 😍... #SRK fans start a petition for a full #AstraVerse film with him !!! As a fan i have signed...request all SRK fans to do as well !!! 💥💖🤩🎉🙏🏻#Brahmastra spin off starring Shah Rukh Khan - Sign the Petition! @iamsrk https://t.co/Nty8AYk2hs via @ChangeOrg_India