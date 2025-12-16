scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बॉर्डर 2' के टीजर में ये 3 चीजें हैं दमदार, सनी देओल की फिल्म में एक बड़ी कमी भी है

'बॉर्डर 2' का इंतजार कर रहे फैन्स का इंतजार फाइनली खत्म हुआ और मेकर्स ने इसका टीजर शेयर कर दिया है. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर 'बॉर्डर 2' में दम तो काफी नजर या रहा है. मगर VFX के मामले में फिल्म कमजोर नजर आ रही है.

Advertisement
X
'बॉर्डर 2' टीजर रिव्यू (Photo: BookMyShow)
'बॉर्डर 2' टीजर रिव्यू (Photo: BookMyShow)

'बॉर्डर 2' जबसे अनाउंस हुई थी, जनता तभी से इसका इंतजार टकटकी लगाए कर रही थी. 1997 में आई 'बॉर्डर' को इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतर वॉर ड्रामा फिल्म माना जाता है. इसके ऑरिजिनल हीरो सनी देओल, सीक्वल में भी वापस लौट रहे हैं. 'बॉर्डर 2' में उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे यंग एक्टर्स भी हैं.

फिल्म के लिए माहौल पहले से सेट था. दर्शकों को बस फिल्म की पहली झलक का इंतजार था. फाइनली मंगलवार को, विजय दिवस के मौके पर मेकर्स ने 'बॉर्डर 2' का टीजर शेयर कर दिया है. इस टीजर में जनता की एक्साइटमेंट बढ़ाने वाली चीजें तो हैं ही, एक थोड़ी सी चिंता वाली बात भी है.

'बॉर्डर 2' की जान सनी देओल
ऑरिजिनल 'बॉर्डर' फिल्म वैसे तो मल्टीस्टारर थी. पर अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म के एंकर सनी देओल थे. मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के रोल में सनी ने पर्दे पर ऐसा भौकाल जमाया था कि उनका रोल आज भी आइकॉनिक है. अब सनी अपने उसी किरदार के साथ 'बॉर्डर 2' में लौट रहे हैं. पहली फिल्म वाला उनका विस्फोटक अंदाज, सोल्जर एटीट्यूड और गरजते सिख वॉरियर वाला तेवर 'बॉर्डर 2' में भी नजर आ रहा है. सनी का अंदाज 'बॉर्डर' की धमाकेदार कामयाबी की सबसे बड़ी वजह था. 'बॉर्डर 2' में भी वो पूरी तरह उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

सनी देओल
'जहां से भी घुसोगे, सामने हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे', बॉर्डर 2 टीजर रिलीज  
border 2 teaser With Avatar: Fire and Ash
'अवतार 3' के साथ आ रहे हैं सनी देओल! मेकर्स ने तैयार किया ये धांसू प्लान 
Diljit Dosanjh Border 2 Release Date
फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट आई सामने, दिलजीत का दिखा धांसू अंदाज 
Sunny Deol,Hrithik Roshan,Kiara Advani
Film Wrap: पहले दिन 'वॉर 2' का कैसा रहा कलेक्शन, 'बॉर्डर 2' पर आया बड़ा अपडेट 
Border 2 Teaser release date
'बॉर्डर 2' मेकर्स का बड़ा प्लान, 'वॉर 2' के साथ सनी देओल करेंगे रिलीज का ऐलान! 
Advertisement

वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने अभी तक किसी बड़ी फिल्म में सोल्जर की वर्दी नहीं पहनी है. सनी देओल उनके सीनियर हैं और 'बॉर्डर 2' का भार सबसे ज्यादा उन्हीं के कंधों पर है. और सनी के मजबूत कंधे एक और बड़ी फिल्म को उठाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं.

दमदार डायलॉगबाजी
सैनिकों पर बनी फिल्मों या वॉर फिल्मों में डायलॉग्स का बहुत बड़ा रोल होता है. युद्ध के सीन्स में होने वाले एक्शन के लिए दमदार माहौल बनाने का काम डायलॉग ही करते हैं. 'बॉर्डर 2' के टीजर में दो डायलॉग हैं. दोनों सनी देओल की दमदार आवाज और अंदाज के साथ हैं. दोनों ही एक वॉर फिल्म का माहौल सेट करने के लिए बहुत असरदार हैं.

टीजर में पहला डायलॉग है—'तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से... सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे. जो आंखों में आंखें डालकर, सीना ठोंककर कहेगा— हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदोस्तान!' इस डायलॉग से ही सनी देओल ने पूरी फिल्म का माहौल बना दिया है. अपने दूसरे डायलॉग में वो साथी फौजियों को ललकार रहे हैं—'आवाज कहां तक जानी चाहिए...' और जवाब आता है 'लाहौर तक!'

तीन बार ये सीक्वेंस रिपीट होता है और हर बार फौजियों की आवाज बढ़ती चली जाती है. सनी देओल का तेवर इस डायलॉगबाजी को वजनदार बना रहा है. ये देखने के बाद लोग 'बॉर्डर 2' देखने के लिए अभी से तैयार होने लगेंगे.

Advertisement

शानदार म्यूजिक
बॉलीवुड का एक अनकहा नियम है— गाना हिट, तो पिक्चर हिट. 'बॉर्डर 2' का पूरा टीजर, 'बॉर्डर' के बैकग्राउंड में इस्तेमाल हुई 'हिंदुस्तान हिंदुस्तान' थीम पर सेट है. अनु मलिक की कंपोज की हुई ये धुन न सिर्फ आइकॉनिक है, बल्कि 'बॉर्डर' की एक पहचान भी है. 'बॉर्डर 2' के टीजर में ये थीम न सिर्फ देशभक्ति का इमोशन ला रही है, बल्कि कहानी के नैरेटिव के लिए तगड़ा माहौल भी बना रही है. 'बॉर्डर 2' के टीजर में पुरानी फिल्म से कनेक्शन दिखाने वाला कोई बड़ा सीन नहीं है, लेकिन ये धुन ही कनेक्शन दिखाने के लिए काफी है. यहां देखें 'बॉर्डर 2' का टीजर:

टीजर में है ये एक कमी
'बॉर्डर 2' के टीजर में पुरानी फिल्म का कॉलबैक भी है. और रोंगटे खड़े वाला मोमेंट भी. और सनी देओल का ऑरा तो भौकाल बनाने के लिए काफी ही है. लेकिन 'बॉर्डर 2' के टीजर में एक चीज थोड़ी निराश करने वाली है— फिल्म के विजुअल बहुत सिंथेटिक हैं. एवरेज बजट में किसी वॉर फिल्म को रियल फील वाले विजुअल देना मुश्किल है ही. इसलिए VFX का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है.

'बॉर्डर 2' के टीजर में VFX है कमजोर कड़ी (Photo: Screengrab)

लेकिन 'बॉर्डर 2' के VFX शॉट्स बहुत अनरियल लग रहे हैं. वॉर फिल्म में मजा तभी आता है, जब सीन रियल लगें. तभी एक फौजी की मुश्किल जीवन, युद्ध की गंभीरता आपको फील होती है. हाल ही में आई फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' फ्लॉप हो चुकी है. मगर एक वॉर फिल्म के लिहाज से इसके विजुअल्स बहुत रियल लगने वाले हैं.

Advertisement

विजुअल्स की कमजोरी ही 'बॉर्डर 2' के टीजर को फीका बनाती है. मेकर्स ने इन विजुअल्स के साथ टीजर रिलीज तो कर ही दिया. लेकिन अभी मेकर्स के पास फिल्म के विजुअल्स को और बेहतर करने का वक्त भरपूर है. क्योंकि अगर आगे भी यही क्वालिटी रही, तो दमदार माहौल के बावजूद फिल्म के दर्शक कटने लगेंगे. 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस के मौके पर, 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. देखना है कि तब तक मेकर्स कितना माहौल बना पाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement