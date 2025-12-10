scorecardresearch
 
'अवतार 3' के साथ आ रहे हैं सनी देओल! मेकर्स ने तैयार किया ये धांसू प्लान

बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर 16 दिसंबर को विजय दिवस पर रिलीज होगा और फिर इसे जेम्स कैमरून की अवतार: फायर एंड ऐश के साथ अटैच किया जाएगा.

कब होगा बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज? (Photo:X/@iamsunnydeol)
बॉलीवुड स्टार सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 अगले साल यानी 2026 के पहले ही महीने में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर ये अपडेट आया है कि मेकर्स 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर ग्रैंड लॉन्च इवेंट में टीजर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. 

हालांकि टीजर रिलीज की खास बात ये है कि इसे इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म के साथ जोड़ा जाएगा. जो सबसे असरदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मानी जा रही है. 

अवतार के साथ जोड़ा जाएगा टीजर?
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 16 दिसंबर को सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी की मौजूदगी में टीजर रिलीज़ होने के बाद इसे अवतार: फायर एंड ऐश के साथ जोड़ा जाएगा. जो 19 दिसंबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होने वा वाली है. जेम्स कैमरून की इस फिल्म के लिए पहले से एक क्रेज बना हुआ है. इसलिए बॉर्डर 2 का टीजर इसके साथ रखना सबसे असरदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में से एक माना जा रहा है.

अवतार: फायर एंड ऐश साल की सबसे बड़ी इंटरनेशनल रिलीज में से एक है और बॉर्डर 2 का टीजर इसके साथ जोड़ने से घरेलू और इंटरनेशनल स्क्रीन पर अच्छी विजिबिलिटी पक्की होती है.

बॉर्डर 2 का टीजर कब किया जाएगा रिलीज?
पिंकविला की एक रिपोर्ट में प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी सोर्स के हवाले से बताया गया है कि बॉर्डर 2 का जिसका बेसब्री से इंतजार है. टीजर 16 दिसंबर, 2025 को मुंबई में कास्ट और क्रू की मौजूदगी में प्रीमियर होगा. यह तारीख खास मायने रखती है, क्योंकि 16 दिसंबर विजय दिवस है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है. 

सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी के टीजर प्रीमियर में शामिल होंगे. उनके साथ डायरेक्टर अनुराग सिंह और प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता भी शामिल होंगे. हालांकि, दिलजीत दोसांझ के इवेंट में शामिल होने के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिला है.

फिल्म बॉर्डर 2 कब रिलीज होगी?
गौरतलब है कि  बॉर्डर 2, 1997 की क्लासिक बॉर्डर का सीक्वल है. जिसे जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन वॉर एक्शन ड्रामा में से एक माना जाता है. ओरिजिनल फिल्म ने कल्ट स्टेटस हासिल किया था, जिससे पूरे देश में इसका एक डेडिकेटेड फैन बेस बन गया था. मेकर्स का मकसद इस नए इंस्टॉलमेंट के साथ वही एक्साइटमेंट फिर से बनाना है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी बॉर्डर 2 को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अहान शेट्टी, वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा और दूसरे कलाकार हैं. फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

