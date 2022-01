Bulli Bai app पर मुस्लिम महिला की लगी ऑनलाइन बोली, सपोर्ट में उतरे स्वरा-फरहान अख्तर

नए साल की शुरुआत देश में रह रहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छी नहीं रही. कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि एक ऑनलाइन साइट मुस्लिम महिलाओं की बोली लगा रही है. अब साल 2022 की शुरुआत हुई ही है और एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है. इस्मत आरा नाम की एक मुस्लिम महिला ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बारे में बताया है. महिला इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रही है और उसका ऐसा मानना है कि भारत में मुस्लिम महिलाएं सेफ नहीं हैं. बॉलीवुड भी इस महिला के सपोर्ट में आगे आया है.

मुस्लिम महिला की लगी बोली

इस्मत आरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि- 'ये बहुत दुखद है कि एक मुस्लिम महिला को नए साल की शुरुआत इस भय और निराशा के साथ करनी पड़ रही है. और हां, निसन्देह मैं अकेली नहीं हूं, और भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है. ये #sullideals का नया वर्जन है. ये स्क्रीनशॉट मेरी दोस्त ने सुबह शेयर किया.' बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो. इस बार जिस ऐप में ऑक्शन हुआ है उसका नाम ‘Bulli Bai’ है जबकी इसके पहले जो मामला सामने आया था उसमें ऑक्शन लगाने वाली ऐप का नाम 'Sulli Deals' था.

It is very sad that as a Muslim woman you have to start your new year with this sense of fear & disgust. Of course it goes without saying that I am not the only one being targeted in this new version of #sullideals. Screenshot sent by a friend this morning.



