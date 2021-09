Bhool Bhulaiyaa 2 से Kartik Aaryan का लुक रिवील, ट्रोल्स बोले- सस्ता अक्षय कुमार

कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म भूल भुलैया का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है. जिससे कार्तिक आर्यन के फर्स्ट लुक से पर्दा उठ गया है. कार्तिक की ये फिल्म अगले साल 25 मार्च को रिलीज होगी.

भूलभुलैया 2 की कास्टिंग से खुश नहीं फैंस, अक्षय को कर रहे याद

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भूल भुलैया का मोशन पोस्टर शेयर किया है. इस हॉरर कॉमेडी को अनीस बज्मी डायरेक्ट कर रहे हैं. इसमें कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी और तब्बू भी लीड रोल में होंगे. मोशन पोस्टर में रुद्राक्ष की कई सारी मालाएं पहने कार्तिक आर्यन बैठे नजर आ रहे हैं. कार्तिक के लुक को देख कुछ लोगों ने निराशा भी जताई है. फैंस का कहना है कि बेहतर होता अगर मूवी में अक्षय कुमार को ही रखा जाता. कईयों ने कार्तिक को ट्रोल कर उन्हें सस्ता अक्षय कुमार भी बता दिया है.

When u r srk fan, but still u miss akki 💔 pic.twitter.com/nrjL5NWVuX September 28, 2021

Only AK Deserve krta tha ye 😫 — Taran_Adarsh Fan (@Fcadarsh) September 28, 2021

फैंस को फिल्म का मोशन पोस्टर देखकर अक्षय कुमार की याद सता रही है. एक यूजर ने लिखा- मैं सोच रहा हूं अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव को कास्ट किया जाता तो इस फिल्म को देखने में कितना मजा आता. सुपर मैडनेस होती. यूजर ने लिखा- सिर्फ अक्षय कुमार डिजर्व करता था ये. अक्षय कुमार के एक फैन का कहना है कि कोई भी अक्षय पाजी और प्रियदर्शन के कोम्बो को रिप्लेस नहीं कर सकता. लोगों ने कार्तिक की कास्टिंग को गलत बताया है.

I am thinking if this movie casted with #AkshayKumar , #PareshRawal & #RajpalYadav again then how laughter while watching film . That will super madness . #BhoolBhulaiyaa2 — Suryanarayan Behera (@iamsurya939) September 28, 2021

Akshay Kumar missing 😢 — 𝑴𝒊𝒔𝒉𝒂 𝑹𝒂𝒋𝒑𝒖𝒕 💞 (@AKs_Lioness) September 28, 2021

Can't imagine anyone else in that role other than Akshay Kumar. — Liono (@f_liono) September 28, 2021

No one can match Akshay Kumar in his type of comedy! Lol — Shreya biswas (@Shreyab93774988) September 28, 2021

No one replace Akki paaji & priyadarshan Combo 😢❣️ — Arya Khiladi (@Aks_Fanatic) September 28, 2021

Sasta akshykumar 🤣🤣🤣 — Mihir Parmar (@Mihirparmar01) September 28, 2021

मालूम हो, भूलभुलैया 2007 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म थी. इसमें अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन लीड रोल में थीं. फिल्म ने बेहतरीन बिजनेस किया था. हॉरर कॉमेडी के गानों से लेकर कास्टिंग और कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया. विद्या बालन की मंजोलिका के रोल में की गई अदाकारी आज भी याद की जाती है.