Shilpa Shetty की फिलोस्फी पर शर्लिन चोपड़ा का तंज, 'पति-देव की करतूतों पर रत्ती भर अफसोस नहीं'

पिछले कई दिनों से शर्लिन चोपड़ा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पर लगातार निशाना साध रही हैं. पोर्नाग्राफी केस को लेकर शर्लिन ने एक बार फिर शिल्पा शेट्टी के खिलाफ बयानबाजी की है. शर्लिन ने ट्विटर पर शिल्पा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें अपने पति राज कुंद्रा की हरकतों पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं है. शिल्पा की फिलोस्फी को शर्लिन ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है.

शिल्पा के खिलाफ शर्लिन चोपड़ा का कमेंट

यूजर के एक ट्वीट पर कमेंट करते हुए शर्लिन ने लिखा- दीदी को रत्ती भर अफसोस नहीं है अपने पति-देव की करतूतों पर! आप कहती हैं कि आप की जिंदगी की फिलोसॉफी है - "As a celebrity, you should never complain & never explain !"गज़ब फिलॉस्फी!!! साष्टांग दंडवत प्रणाम तो बनता है! @TheShilpaShetty @TheRajKundra

@TheShilpaShetty @TheRajKundra https://t.co/BLRlgFmBOE — Sherlyn Chopra 🇮🇳 (@SherlynChopra) September 28, 2021

दूसरे ट्वीट में शिल्पा ने एक न्यूज पोर्टल के ट्वीट पर जवाब दिया है. जिसमें लिखा है कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा द्वारा प्रोड्यूस की गई वीडियो में शर्लिन के काम की तारीफ की थी. जवाब में शर्लिन ने लिखा- हां, एक नहीं कई बार किया. राज कुंद्रा ने मुझे बताया था कि शिल्पा ने मेरी तस्वीरें और वीडियो जो उन्होंने प्रोड्यूस किए थे देखे थे. ये सब शिल्पा को काफी अपीलिंग लगे थे. इससे मुझे मोटिवेशन मिला. और मैं पहले से ज्यादा अच्छा करने के लिए इंस्पायर हुई.

शर्लिन चोपड़ा जिस तरह से लगातार शिल्पा पर निशाना साध रही हैं उसकी गहना वशिष्ठ ने निंदा की है. उनके मुताबिक शर्लिन ऐसा बस सुर्खियों में बने रहने के लिए कर रही हैं. शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गहना ने कहा है कि शर्लिन के पास कोई काम नहीं है इसलिए वे राज के बाद अब शिल्पा पर कमेंटबाजी कर रही है.