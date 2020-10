बाबा का ढाबा के सपोर्ट में बॉलीवुड, बोले- दिल्ली चलो, मटर पनीर खाते हैं

सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी बनाई है, उन्हें रातोंरात स्टार बनाया है. अब एक बार फिर सोशल मीडिया की ताकत सामने आई है. दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चला रहे 80 साल के एक गरीब बुजुर्ग कांता प्रसाद का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में वो खाना ना बिकने की वजह से रोते हुए दिखे. उनके ढाबे का नाम बाबा का ढाबा है. जिसे वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर चलाते हैं. ये दंपत्ति गरीबी की मार झेल रहा है.

बाबा का ढाबा को सेलेब्स का सपोर्ट

इस वीडियो के वायरल होने के बाद बाबा के ढाबा पर लोगों की लाइन लग गई है. सेलेब्स भी बाबा का ढाबा को सपोर्ट करते हुए बुजुर्ग कांता प्रसाद की मदद को आगे आए हैं. रवीना ने ट्वीट कर लिखा- जो भी यहां खाना खाए मुझे तस्वीर भेजे. मैं आपकी तस्वीरों के साथ एक स्वीट मैसेज लिखूंगी. रणदीप हुड्डा ने लिखा- अगर आप दिल्ली में हैं तो यहां जरूर जाएं. बाबा का ढाबा. सोनम कपूर ने कांता प्रसाद का वीडियो शेयर कर डिटेल्स मैसेज करने को कहा है.

Do visit if you are in Delhi! 🙏🙏



बाबा का ढाबा

Block B, Shivalik Colony, Opposite Hanuman Mandir, Malviya Nagar, South Delhi. #SupportLocal #BabaKaDhaba https://t.co/yEfZPx3YAG — Randeep Hooda (@RandeepHooda) October 8, 2020

स्वरा भास्कर ने लिखा- दिल्ली! चलो 'बाबा का ढाबा' पर मटर पनीर खाते हैं! मालवीय नगर में! सुनील शेट्टी ने कहा कि इनकी स्माइल को वापस लाने के लिए चलो मदद करें. हमारे पड़ोसी वेंडर्स को मदद की जरूरत है.

Let’s help put their smile back ... our neighbour hood vendors need our help to ❤️🙏. https://t.co/X4RNcYOA9w — Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 8, 2020

This video completely broke my heart. Dilli waalon please please go eat at बाबा का ढाबा in Malviya Nagar if you get a chance 😢💔 #SupportLocal pic.twitter.com/5B6yEh3k2H — Vasundhara Tankha Sharma (@VasundharaTankh) October 7, 2020

बता दें, तमाम लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद अब बाबा का ढाबा शानदार चल रहा है. कांता प्रसाद का कहना है कि अब उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है. कांता प्रसाद साल 1990 से ये ढाबा चला रहे हैं. उनके ढाबे पर चाय, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, परांठे मिलते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी के विधायक सोमनाथ भारती ने भी इस ढाबे का विजिट किया.