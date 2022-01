बिग बॉस 15 जबसे शुरू हुआ है, शो में उमर रियाज को सबसे वॉयलेंट कंटेस्टेंट्स के तौर पर टैग किया गया है. हर वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान उमर को उनके एग्रेसिव और वॉयलेंट बिहेवियर को लेकर लताड़ते हुए नजर आते हैं. बीते दिन के एपिसोड में उमर रियाज एक बार फिर से जोश में होश खोते हुए दिखाई दिए. अपनी फ्रेंड रश्मि को टिकट-टू-फिनाले जीताने के लिए उमर गेम में इतना खो गए कि वो प्रतीक सहजपाल संग हाथापाई करने लगे.

बिग बॉस ने उमर को दी ये सजा

प्रतीक संग टास्क में हाथापाई करने के लिए बिग बॉस ने उमर रियाज को खूब लताड़ लगाई. बिग बॉस ने उमर को सजा देते हुए कहा कि वो शो में रहेंगे या नहीं इसका फैसाल अब दर्शक वीकेंड का वार में करेंगे.



उमर के पिता ने बिग बॉस से की खास अपील

बिग बॉस के इस फैसले पर अब उमर के पिता रियाज अहमद चौधरी अपने बेटे के सपोर्ट में आगे आए हैं और उन्होंने बिग बॉस से उनके बेटे के साथ फेयर रहने की अपील की है. उमर के पिता ने ट्वीट किया- हां, धक्का देने और मारने की बिग बॉस के घर में इजाजत नहीं है. लेकिन टास्क के दौरान कॉम्पिटीटर्स को अक्सर भड़काने की कोशिश की जाती है, जिसमें बात बहसबाजी या धक्का-मुक्की तक पहुंच जाती है. इसका मतलब उल्लंघन नहीं है.

BB BE FAIR WITH UMAR

Yes pushing ,hitting is not allowed in #Biggboss house but during task ,there is always an attempt by the competitors to insitigate leads heated arguments or pushing does,nt mean violation as Biggboss always repeats play task with motivation @ColorsTV