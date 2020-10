बिग बॉस 14: प्रीमियर एपिसोड से लीक हुई ये तस्वीर, साथ नजर आए अभिनव-रुबीना

छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का 14वां सीजन जल्द ही शुरू होने जा रहा है. इस नए के अलावा पिछले सीजन के कंटेस्टेंट्स के साथ गोरेगांव फिल्मसिटी में शो का पहला एपिसोड शो शूट किया गया. हालांकि शो के ग्रांड प्रीमियर का एपिसोड प्रसारित होने से पहले शो की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है.

इस तस्वीर में सलमान खान शो के कंटेस्टेंट्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. शो के मेकर्स पूरी कोशिश करते हैं कि शो शुरू होने से पहले कंटेस्टेंस्ट का नाम रिवील नहीं होने दें लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार उनकी ये कोशिश नाकाम रही है. क्योंकि वायरल हुई कुछ तस्वीरों में कंटेस्टेंट साफ नजर आ रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ.

सलमान संग दिखे रुबीना-अभिनव

द खबरी नाम के एक ट्विटर हैंडल द्वारा एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें सलमान खान स्टेज पर टीवी एक्टर रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. तस्वीर में ये कपल साथ में कमाल की ट्यूनिंग शेयर करता नजर आ रहा है और ब्लू आउटफिट में दोनों की कमाल के लग रहे हैं. ट्वीट में लिखा है, "रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बिग बॉस 14 के सेट पर."

RubinaDilain and Abhinav shukla On the sets of #BiggBoss14 pic.twitter.com/zeIK2rQ80f