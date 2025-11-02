'भूल भुलैया 4' के साथ लौटेंगे कार्तिक आर्यन, डायरेक्टर अनीस बज्मी ने किया ऐलान

फिल्म 'भूल भुलैया 3' के रिलीज होने के एक साल पूरे होने पर फिल्मकार अनीस बज्मी ने खुलासा किया है कि हिट हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है. बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में निर्देशक ने पुष्टि की कि एक्टर कार्तिक आर्यन सीरीज का नेतृत्व करना जारी रखेंगे और आगे रोमांचक योजनाओं की ओर इशारा किया.

भूल भुलैया 4 में काम कर रहे कार्तिक

अनीस बज्मी, इस फ्रैंचाइजी में कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे. उन्होंने कार्तिक संग चल रही क्रिएटिव पार्टनरशिप की पुष्टि करते हुए कहा, 'अगर भूल भुलैया न होती तो दुनिया को उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग का कभी पता नहीं चलता. मैं कार्तिक के साथ कुछ कॉमेडी फिल्में प्लान कर रहा हूं.'

उन्होंने आगे शेयर किया कि 'भूल भुलैया 4' आधिकारिक रूप से डेवलपमेंट में है. अनीस ने कहा, 'बिल्कुल. ये प्रोग्रेस में है. सीरीज को सालों से जो प्यार मिला है, वो अतुलनीय है. हां, ये हो रहा है. एकमात्र फैक्टर जो मैं पुष्टि कर सकता हूं वो है कार्तिक.'

'भूल भुलैया 3' पर विचार करते हुए बज्मी ने बॉलीवुड की दो सबसे फेमस एक्ट्रेसेज, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को डायरेक्ट करने के अपने अनुभव के बारे में गर्मजोशी से बात की. उन्होंने कहा, 'दोनों लेजेंड्स साथ में कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं करातीं कि मैं लेजेंड्स के साथ काम कर रहा हूं. वे समय की पाबंद, अनुशासित, प्रतिस्पर्धी और फिर भी सहयोगी थीं. बहुत मजा आया.'

जब पूछा गया कि क्या अगला चैप्टर इन दोनों एक्ट्रेसेज को फिर से एक कर सकता है, तो बज्मी ने अपना जवाब खुला रखा. उन्होंने कहा, 'हो सकता है. दूसरी ओर, हमारे पास कोई ऐसी एक्ट्रेस हो सकती है जो पहले कभी फ्रैंचाइजी का हिस्सा नहीं रही.'

63 साल के अनीस बज्मी ने इंस्टाग्राम पर 'भूल भुलैया 3' की पहली एनिवर्सरी मनाई थी. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'पिछले साल भूल भुलैया 3 थिएटर्स में आई और दर्शकों ने जिस तरह इसे अपनाया, वो सब कुछ सार्थक बना दिया. प्रतिक्रिया, गर्मजोशी और उसके बाद की यात्रा सचमुच खास रही है.'

