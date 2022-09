Bhediya First Look: वरुण धवन बने खूंखार 'भेड़िया', वीडियो देख खड़े होंगे रोंगटे

वरुण धवन ऑडियंस के चहेते एक्टर रहे हैं. वरुण 19 अक्टूबर को इंडस्ट्री में अपना एक दशक पूरा करने जा रहे हैं. इस मौके पर वरुण अपने फैंस के लिए भी एक अनोखा सरप्राइज लेकर आए हैं. वरुण अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म भेड़िया का ट्रेलर लॉन्च करेंगे.

मास ऑडियंस के बीच पॉपुलर रहे वरुण धवन ने एक ओर जहां अपने फैंस के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर सरीखी फिल्में की हैं, तो वहीं बदलापुर, अक्टूबर जैसी फिल्में कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. वरुण की ख्वाहिश है कि वो मास और क्लास दोनों ही ऑडियंस के बीच बैलेंस करते रहें.

रिलीज हुआ भेड़िया का टीजर

अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'भेड़िया' इसलिए अनोखी है क्योंकि इसे दोनों की वर्ग के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाने की कोशिश की गई है. स्त्री के हॉरर कॉमिडी जॉनर के बाद अमर अब अपने फैंस के बीच 'भेड़िया' के रूप में 'क्रीचर कॉमेडी' का नया जॉनर पेश करने जा रहे हैं.

भेड़िया का टीजर देखते ही आप जंगलों के बीच इस खूंखार भेड़िये की दुनिया में प्रवेश करने लगते हैं. घनघोर अंधेरा और दमदार रैप से शुरू होता यह टीजर वाकई आपके अंदर सिहरन पैदा कर देता है. रात में जंगलों के बीच भागते वरुण और आग के रूप में बनता भेड़िया इसकी दमदार वीएफएक्स को दर्शाता है.

टीजर में जबरदस्त गाना भी है, जो आपको बताता है कि कैसे भेड़िया अपने पापी पेट के लिए इंसानों को अपना खाना बनाएगा. हालांकि टीजर में फिल्म की एक्ट्रेस कृति सैनन का न होना खलता है. मेकर्स का दावा है कि ट्रेलर का यह मात्र 30 प्रतिशत ही है. पूरा मजा तो ट्रेलर में आने वाला है, जो 19 अक्टूबर को रिलीज होगी.

Mark the date, a new legend has awakened!🐺#Bhediya trailer howling on 19th October 2022.#BhediyaTrailerOn19thOct@Varun_dvn @kritisanon @Deepakyahanhai @nowitsabhi #PaalinKabak @amarkaushik #DineshVijan pic.twitter.com/vcsjwiCuSg