राजामौली के फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर, क्या बाहुबली डायरेक्टर संग करेंगे काम?

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का टैलेंट, उनकी दमदार एक्टिंग किसी से छिपी नहीं है. रणबीर की एक्टिंग के कई दीवाने हैं, इनमें से एक हैं बाहुबली के डायरेक्टर एस एस राजामौली. कई मौकों पर राजामौली को एक्टर की तारीफ करते देखा गया है. वे रणबीर को अपना फेवरेट एक्टर बताते हैं. अब एक बार फिर राजामौली ने एक्टर की तारीफों के पुल बांधे हैं.

राजामौली के फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर

बिग बॉस तेलुगू 5 के फिनाले में राजामौली ने फिर से रणबीर कपूर का जिक्र किया. डायरेक्टर ने बताया कैसे रणबीर कपूर पर्दे पर अपने इमोशंस को बयां करते हैं. शो में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को प्रमोट करने आए थे. वहीं राजामौली अपनी फिल्म आरआरआर को प्रमोट करने पहुंचे थे.

जब राजामौली से फिल्म में रणबीर कपूर के काम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- अपनी परफॉर्मेंस से रणबीर कपूर जो भी दर्शकों तक पहुंचाना हो उसके लिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करते. शायद रणबीर ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी मेहनत की हो. लेकिन जब आप उस परफॉर्मेंस को देखोगे, तब पाओगे कि रणबीर ने एक ही समय पर अपने इमोशंस को आसानी से प्रभावी तरीके से डिलीवर किया है. ये बात उनकी मुझे पसंद आती है.

The Rajamouli once again talked about how effortlessly Ranbir pulls off the emotions on the screen, very subtle yet very effective and strong.

Getting praises like these from a filmmaker of this calibre is indeed a big thing . #RanbirKapoor #SSRajamouli pic.twitter.com/vrk0FRNVRO