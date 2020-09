कंगना रनौत के सपोर्ट में अशोक पंडित का ट्वीट- महिला की बद्दुआ भारी पड़ती है

BMC द्वारा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का पाली हिल वाला दफ्तर तोड़े जाने की चारों तरफ निंदा हो रही है. अशोक पंडित ने भी ट्वीट करके कंगना का सपोर्ट किया है. अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में लिखा, "कंगना रनौत के अपने खंडहर हो चुके दफ्तर की तस्वीरें दिल दुखाने वाली हैं, वो दफ्तर जो उसने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था."

अशोक पंडित ने लिखा, "एक सपना उजड़ गया. ईश्वर उसे और शक्ति और ताकत दे. एक महिला की बद्दुआ बहुत भारी पड़ती है संजय राउत." अशोक पंडित के इस ट्वीट पर तमाम यूजर्स ने शिवसेना और संजय राउत को बुरा भला कहा है.

एक यूजर ने लिखा, "कंगना एक मेहनती ओर निडर महिला है, वो अपनी मेहनत से फिर से अपने आफिस को बना लेगी पर जो तमाचा उसने शिव सेना, उद्धव ठाकरे ओर संजय राउत को मारा है, उसकी गूंज समस्त शिव सेना को बरसो तक सुनाई देगी, कंगना की हिम्मत की दाद देता हूं, एक सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना आसान नही."

The visuals of @KanganaTeam watching the ruins of her office, which she had built with her hard earned money, is heart wrenching & painful. A dream has been shattered.

Wishing her more strength & power.



एक महिला की बद दुआ बहुत भारी पड़ती है @rautsanjay61 ji.