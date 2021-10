Aryan Khan Drug Case: जब संजय दत्त के सपोर्ट में आए थे शाहरुख खान-सलमान खान, वायरल हुईं पुरानी फोटोज

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में फंसे हुए हैं. ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने आर्यन के साथ नाइंसाफी होने की बात कही है. आर्यन खान की गिरफ्तारी और उनका जेल में रहना उनके परिवार के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. ऐसे में कई सेलेब्स शाहरुख और आर्यन खान के सपोर्ट में सामने आए हैं.

जब सेलेब्स ने किया संजय का सपोर्ट

लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड किसी के सपोर्ट में आगे आया हो. इंटरनेट पर शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार संग अन्य एक्टर्स की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. यह तस्वीरें तब की है जब 1993 में मुंबई में होने वाले ब्लास्ट से संजय दत्त का नाम जुड़ा था.

उस समय संजय दत्त के सपोर्ट में पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई थी. सेलेब्स ने संजय की तस्वीर वाले पेपर छपाए थे और 'Sanju We're With You' स्लोगन के साथ उन्हें सपोर्ट किया था. सपोर्टर की लिस्ट में शाहरुख खान भी आगे थे. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि आज शाहरुख खान बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो कोई उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा.

शाहरुख के समय कहां है संजय?

कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि आज जब शाहरुख को उनकी जरूरत है तो संजय दत्त कहां हैं? वहीं कुछ का कहना है कि शाहरुख के लिए खड़े होने पर लोगों को डर लग रहा है. एक यूजर्स ने कमेंट किया, 'अब क्या? शाहरुख के साथ कौन है? संजय, अक्षय, सैफ कोई भी शाहरुख के साथ नहीं है. सिर्फ सलमान भाई.'

आर्यन खान के ड्रग्स केस की बात करें तो उनकी जमानत की बेल दो बार खारिज हो चुकी है. पहले उनके वकील मजिस्ट्रेट कोर्ट गए थे, उसके बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब वकीलों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका को जमा करवाया है. गुरूवार को शाहरुख खान, पहली बार बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे थे. दोनों ने लगभग 15 मिनट तक बातचीत की. बताया जा रहा है कि आर्यन पिता को देख रोने लगे थे.

आर्यन खान के केस में अनन्या पांडे का नाम भी उलझ गया है. आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन भेजा था. अनन्या एनसीबी के सामने गुरूवार को हाजिर भी हुई थीं. उनसे जरूरी सवाल करने के बाद अगले दिन दोबारा आने को कहा गया था. फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर जमी हुई हैं कि आगे यह केस क्या मोड़ लेने वाला है.