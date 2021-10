Aryan Khan bail rejected: 'आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिलने पर जेल, भारती के पास मिली 86 ग्राम ड्रग्स फिर भी दी जमानत'

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किल थमने का नाम नहीं ले रही हैं. आर्यन खान की जमानत याच‍िका खार‍िज कर दी गई है. कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य दो आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याच‍िका को भी खार‍िज कर द‍िया है. बॉलाीवुड इंडस्ट्री से लगातार शाहरुख खान को सपोर्ट मिल रहा है. आर्यन की बेल की अर्जी खारिज होने के बाद सोशल मीडिया पर सेलेब्स ट्वीट कर रहे हैं..

सोशल मीडिया पर सेलेब्स कर रहे ट्वीट

कमाल आर खान ने आर्यन खान की बेल की अर्जी के खारिज होने के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "आर्यन खान की बेल की अर्जी रिजेक्ट कर दी गई है, यह तो पूरी तरह से उत्पीड़न करने जैसा लग रहा है. कैसे कोई इंसान 20 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रह सकता है, जिसके पास से न तो ड्रग्स मिले और न ही वह इसका सेवन करते पकड़े गए. वहीं, भारती सिंह को उसी दिन बेल दे दी गई थी, जिनके पास से 86 ग्राम ड्रग्स मिले थे. मतलब दो लॉ दो अलग-अलग लोगों के लिए."

Aryan khan’s bail rejected and it is clear harassment. How can a person remain in jail for more than 20 days, who was not in possession of drugs neither consumed. While Bharti Singh was given bail on the same day, who was having 86 gm drugs. Means 2 laws for 2 different people.