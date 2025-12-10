scorecardresearch
 
धुरंधर के 26/11 अटैक सीन ने मचाया धमाल, भावुक हुए अर्जुन रामपाल, बोले- तैयार नहीं थे...

अर्जुन रामपाल ने धुरंधर में 26/11 सीन और फिल्म को मिली सफलता पर लंबा इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और पूरी टीम की तारीफ की और कहा कि फिल्म का सफर बेहद खास रहा, इसके लिए तो हम भी तैयार नहीं थे.

धुरंधर की सक्सेस पर भावुक हुए अर्जुन रामपाल (Photo: Instagram @rampal72)
धुरंघर फिल्म जबसे रिलीज हुई है, धमाल मचाया हुआ है. एक्टर अर्जुन रामपाल ने फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभाया है. हाल ही में फिल्म में दिखाए गए 26/11 वाले सीन पर उन्होंने बात की. उस सीन में रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी सदमे में दिखता है, जबकि अर्जुन, अक्षय खन्ना और बाकी किरदार मुंबई हमले की घटना पर जश्न मनाते नजर आते हैं.

धुरंधर को मिली सफलता से भावुक अर्जुन

अर्जुन ने फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद एक लंबा इमोशनल नोट लिखा, जहां वो भावुक होते नजर आए और बताया कि वो खुद इस सक्सेस के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने पूरी टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि- लेडीज एंड जेंटलमेन, हम इसके लिए तैयार नहीं थे. धुरंधर को आप सबने जो प्यार, सपोर्ट और अपनापन दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद. 

''ये फिल्म मेरे भाई (कश्मीरी में बोइया) आदित्य धर का जुनून और विजन है. जिस दिन तुमने फिल्म की कहानी सुनाई, उसी दिन समझ गया था कि तुम कितनी महत्वपूर्ण कहानी बताना चाहते हो. हर किरदार, उनकी रिसर्च, उनका लुक और उनका अंदाज- सब कुछ कमाल का था.' तुम लगातार सरप्राइज देते रहे. सबसे बड़ी बात, फिल्म के दौरान इतना प्रेशर होने के बावजूद तुमने कभी नेगेटिविटी नहीं आने दी. शुक्रिया बोइया, लव यू. और वो शख्स जिसकी कैमरा नजर में कैद होने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं- विकास नॉलखा (सिनेमैटोग्राफर), तुमने तो कमाल कर दिया. तुम क्रिएटिविटी में खतरनाक हो. तुम्हारे साथ और काम करने का इंतजार नहीं कर सकता.''

A post shared by Arjun Rampal (@rampal72)

पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया

अर्जुन ने आगे अपनी पोस्ट में यामी गौतम के भाई ओजस गौतम, जिन्होंने फिल्म के लिए खूब काम किया, के लिए लिखा- भाई, मेजर इकबाल की तैयारी में जितने घंटे तुमने मेरे साथ लगाए, उसके लिए शुक्रिया. तुम्हारा भविष्य सितारों से भी चमकीला है. बाकी पूरी टीम- संगीत, कास्टिंग, मेकअप, प्रोडक्शन, सबका बहुत प्यार और आभार.

अर्जुन ने अपने को-स्टार्स को अलग से धन्यवाद दिया और लिखा- अक्षय खन्ना- तुमने मैदान मार लिया. सुपरफार्मेंस. माधवन- जीनियस. संजय दत्त- आप तो जानते ही हैं, मैं आपको कितना मानता हूं. राकेश बेदी- मजा आ गया भाई. सारा अर्जुन- कांग्रैट्स. और आखिर में, हमारे जानदार रणवीर सिंह- हमजा. तुम्हारी डेडिकेशन, पागलपन वाली तैयारी, और किरदार में बने रहने की ताकत को देखना एक खूबसूरत सफर था. थैंक यू फॉर द आइस बाथ्स. आखिरी डांस मेरा है. पता है, ये नोट लंबा हो गया- क्या करें, बड़ी पिक्चर है. जिन्होंने यहां तक पढ़ा, उनका स्वागत है ‘कल्ट’ में.”

मुंबई में हुए 26/11 अटैक को आज भी पूरा देश याद करता है, विक्टिम्स आज भी उस दर्द को भुला नहीं पाए हैं. फिल्म का ये सीन जहां मिशन के सक्सेस पर अर्जुन-अक्षय नारे लगाते दिखते हैं, वहीं रणवीर चुपचाप को उस दर्द को महसूस करते दिखते हैं. उनकी आंखों में वो दहशत साफ नजर आती है. इस सीन का क्लिप खूब वायरल हो रहा है. वहीं अर्जुन के इस पोस्ट पर कमेंट कर फैंस भी उनकी बेहतरीन एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने रिलीज के सिर्फ पांच दिनों में ही भारत में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, और कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही. रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को फिल्म ने सोमवार से भी ज्यादा कमाया, जो इसकी मजबूत पकड़ और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को दर्शाता है. तेजी से बढ़ती कमाई को देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म आने वाले दिनों में और बड़े रिकॉर्ड बना सकती है.

---- समाप्त ----
