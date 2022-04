Grammy Awards 2022 में बेटे संग पहुंचे AR Rahman, शेयर की सेल्फी, BTS संग वीडियो वायरल

हॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक अवॉर्ड्स ग्रैमी (Grammy Awards 2022) में कई म्यूजिशियन ने शिरकत की. ऐसे में बॉलीवुड के माइस्ट्रो एआर रहमान (AR Rahman) भी अपने बेटे अमीन (AR Ameen) के साथ इस अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे थे. ट्विटर पर एआर रहमान ने ढेरों फोटोज शेयर कर बताया है कि कैसे अपने समय में एन्जॉय किया. साथ ही वह फेमस कोरियन बॉय बैंड BTS से भी मिले.

ग्रैमी 2022 में पहुंचे रहमान

एआर रहमान ने बेटे अमीन के साथ खींची सेल्फी को ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें वह बेटे संग बैठे नजर आ रहे हैं. रहमान और अमीन के चारों ओर भीड़ है और ढेरों फेमस आर्टिस्ट बैठे हुए हैं. दूसरी फोटो में एआर रहमान को अपनी टीम के साथ देखा जा सकता है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि वह ग्रैमी के लिए तैयार हैं. तीसरी फोटो में रहमान और अमीन, ग्रैमी 2022 के रेड कारपेट (Grammy 2022 Red Carpet) पर पोज करते दिख रहे हैं.

रहमान और अमीन के ग्रैमी लुक की बात करें तो फेमस म्यूजिशियन ने ब्राउन और येलो जैकेट के साथ ब्लैक और गोल्डन शर्ट, ब्लैक पैंट और मैचिंग जूते पहने थे. वहीं अमीन ने मल्टी-कलर शर्ट के साथ डार्क पैंट और सिल्वर जूते पहने थे. सेरेमनी में बाप-बेटे की मुलाकात फेमस कोरियन बॉय बैंड BTS से भी हुई थी. अमीन ने BTS के साथ फोटोज भी खिंचवाईं तो वहीं रहमान उनके पीछे खड़े होकर मस्ती करते नजर आए. दोनों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

AR rahman was so close to them 😭pic.twitter.com/G3fknCnBJz