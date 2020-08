अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जल्द ही मम्मी पापा बनने के लिए तैयार हैं. हाल ही में दोनों ने बेबी के आने का ऐलान किया था, जिसे सुनकर फैंस के शॉक और खुशी का ठिकाना नहीं था. विराट और अनुष्का दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटोज शेयर की थीं, जिनमें अनुष्का अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट कर रही थीं. इसी के साथ दोनों ने बताया था कि उनका बच्चा जनवरी 2021 में आएगा. फैंस के साथ सेलेब्स ने भी इस जोड़ी को ढेरों बधाईयां दी थीं.

RCB की टीम के साथ अनुष्का-विराट का सेलिब्रेशन

अब IPL 2020 की शुरुआत होने जा रही है. इसकी तैयारी शुरू हो गई है और विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए मैदान मे उतर चुके हैं. IPL के शिड्यूल के तहत दुबई में प्रैक्टिस शुरू की गई है. ऐसे में अनुष्का शर्मा भी विराट संग वहां पहुंची और RCB की टीम के साथ उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट किया. RCB की टीम के साथ हुए इस सेलिब्रेशन की फोटो और वीड‍ियोो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

🎥 | @AnushkaSharma and @imVkohli cutting cake with the team of @RCBTweets 💕 pic.twitter.com/rAHOWt98Zk