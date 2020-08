विराट कोहली-अनुष्का शर्मा के बच्चे को लेकर कैसा है तैमूर का रिएक्शन? फनी मीम वायरल

कोरोना काल में जब सभी जगह से सिर्फ उदास करने वाली खबरें सामने आ रही हैं, उस बीच भी कुछ घरों में खुशी की लहर दौड़ी है. नन्हे मेहमान के आने की खुशी में पूरे घर में रौनक फैली है. ऐसा ही कुछ हाल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का है. विरुष्का ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि उनके घर अगले साल नन्हा मेहमान आने जा रहा है. ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और बधाई देने की होड़ लग गई है.

लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में इस खबर से जुड़े कुछ ऐसे मीम वायरल हैं जिन्हें देख हर कोई हंसने को मजबूर हो गया है. सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस छिड़ गई है कि इस खबर पर सैफ के बेटे तैमूर कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे. इसी सिलसिले में कई ऐसे मीम वायरल हैं जिन्हें देख तैमूर की फीलिंग को समझाने की कोशिश हो रही है.

तैमूर के फनी मीम वायरल

जरा इस मीम को देखिए जो फिल्म गोलमाल से जुड़ा हुआ है. मीम के जरिए तैमूर विराट के बच्चे के लिए कह रहा है- इस विराट के बच्चे का कुछ तो करना पड़ेगा. एक और ऐसा मीम है जहां पर तैमूर को रोता हुआ दिखाया जा रहा है. मीम में कहा जा रहा है- हम जैसों की कोई औकात नहीं है यार. अब क्योंकि तैमूर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, ऐसे में एक और मीम खूब पसंद किया जा रहा है. मीम में तैमूर कह रहे हैं- ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं.

