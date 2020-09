ट्रोल्स के निशाने पर अनुराग कश्यप, सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें

फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप इन दिनों यौन शोषण के मामले में फंसे हैं. उन पर एक्ट्रेस पायल घोष ने आरोप लगाया है और इस वजह से एक्टर-डायरेक्टर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि उनपर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं. मगर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में वे जिस अंदाज में वे बैठै हैं उसे लेकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई उनका मजाक उड़ा रहा है तो कोई कश्यप की खिंचाई करता नजर आ रहा है.

तस्वीरों की बात करें तो इसमें वे तापसी पन्नू और रामगोपाल वर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में अनुराग के हावभाव को लेकर टारगेट किया गया है और कई सारे कमेंट उससे जुड़े किए गए हैं. सब इन तस्वीरों को अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं. बात तो तब बढ़ गई जब #ArrestAnuragKashyap सोशल मीडिया पर चलने लगा. इसके बाद से कई लोग इस टैग के तहत कमेंट करने लगे. किसी शख्स ने उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो वहीं कुछ लोगों ने तस्वीरों में उनका मजाक उड़ाया. तापसी और स्क्रीनराइटर कनिका ढिल्लन के ऊपर बैठने के चलते एक शख्स ने उन्हें श्री कृष्ण कहा. वहीं एक शख्स ने उनके विचारों पर वार करते हुए अनुराग को देशद्रोही तक कह दिया.

Can anyone explain in on word about Anurag Kashyap...? #MeToo#AnuragKashyap #PayalGhosh pic.twitter.com/ugxfcDhJP3