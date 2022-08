Laal Singh Chaddha के फेलियर पर अनुपम खेर ने आमिर खान पर कसा तंज, बोले- आप अगर पहले...

आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह ढेर हो गई है. इस फिल्म से आमिर खान ने 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक किया था, लेकिन लोगों ने उनकी फिल्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है. लाल सिंह चड्ढा के फेलियर से हर कोई हैरान है, क्योंकि पॉजिटिव रिव्यूज के बाद भी फिल्म को दर्शक नहीं मिल रहे हैं. अब अनुपम खेर ने लाल सिंह चड्ढा को लेकर चले बायकॉट ट्रेंड पर अपनी राय दी है.

अनुपम खेर ने आमिर खान पर साधा निशाना

अनुपम खेर ने IndiaToday.in संग खास बातचीत में लाल सिंह चड्ढा को लेकर चले बायकॉट ट्रेंड का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आमिर खान को ही ठहराया है. इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चड्ढा के खराब परफॉर्मेंस को लेकर भी अनुपम खेर ने आमिर खान पर तंज कसा है. बायकॉट ट्रेंड पर बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा- अगर किसी को लगता है कि उन्हें कोई ट्रेंड शुरू करना चाहिए, तो वो उसे करने के लिए आजाद हैं. ट्विटर पर अब हर रोज नए ट्रेंड चलते हैं.

इतना ही नहीं, अनुपम खेर ने आमिर खान के 2015 में इंटोलरेंस कमेंट को लेकर भी एक्टर पर तंज कसा. अनुपम खेर ने कहा- आपने अगर पास्ट में कुछ कहा है तो यकीनन वो चीज आगे जाकर आपको परेशान करेगी.

आमिर खान ने 2015 में ऐसा क्या बोला था?

आमिर खान ने 2015 में नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स में कुछ ऐसा कह दिया था, जिसपर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि वह देश में होने वाली घटनाओं से "चिंतित" महसूस करते हैं और उनकी पत्नी किरण राव ने यहां तक ​​सुझाव दिया था कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए.

आमिर के इस कमेंट पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. अनुपम खेर ने भी आमिर की इस बात पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट्स करके पूछा था- ‘क्या आपने किरण राव से पूछा वह किस देश में जाना चाहती हैं? क्या आपने उन्हें बताया कि इस देश ने आपको आमिर खान बनाया है?’

Dear @aamir_khan. Did you ask Kiran which country would she like to move out to? Did you tell her that this country has made you AAMIR KHAN.