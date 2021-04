अनुपम खेर के मेकअप आर्टिस्ट का निधन, फिल्म में दिया था मनमोहन सिंह का रूप

पिछले कुछ समय से माहौल ऐसा बन पड़ा है कि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं. एक्टर अनुपम खेर पहले से ही समस्याओं से घिरे हुए हैं और अब एक और दुख भरी खबर ने एक्टर को मायूस कर दिया है. उनकी फिल्म द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर में एक्टर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में ढालने वाला मेकअप आर्टिस्ट अब नहीं रहा. इस दुख भरी खबर को अनुपम ने शेयर किया है और मेकअप आर्टिस्ट की फोटो भी साझा की है.

अनुपम खेर ने ट्विटर पर मनमोहन सिंह का रूप लेते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 33 वर्षीय प्रणय दीपक सावंत नाम का मेकअप आर्टिस्ट नजर आ रहा है. उसके साथ और भी हेल्पर्स हैं जो अनुपम को पूर्व प्रधानमंत्री का लुक देने में लगे हैं. इसी मेकअप मैन का दुर्भाग्यवश निधन हो गया है जिससे अनुपम खेर भी बहुत दुखी हैं.

उन्होंने प्रणव को ट्रिब्यूट देते हुए कहा- एक अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है. 33 वर्षीय मेकअप मैन प्रणय दीपक सावंत के निधन से दुखी हूं. द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर में इस शख्स ने ही मेरा मेकअप किया था. वो जीनियस था. उसके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं. ओम शांति. इसके अलावा प्रणय द्वारा शूट किया हुआ एक वीडियो भी अनुपम ने शेयर किया है.

A good performance has many contributors!! Deeply saddened to know about the death of 33 year old makeup man #PranayDeepakSawant. He did my make up of #DrManmohanSingh in the movie #TheAccidentalPrimeMinister !! He was a genius! My condolences to his family! Om Shanti!! 💔💔💔 pic.twitter.com/L2mRpEPsRJ