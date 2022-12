मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का राधिका मर्चेंट संग हुआ रोका, सेरेमनी की पहली तस्वीर आई सामने

अंबानी परिवार में जश्न का माहौल है. अब गुडन्यूज ही कुछ ऐसी है. बिजनेस टायकून मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का रोका हो गया है. बहुत जल्द दोनों की शादी होगी. कपल की रोका सेरेमनी से पहली तस्वीर सामने आई है. उनकी ये सेरेमनी राजस्थान स्थित श्रीनाथजी मंदिर में हुई.

अनंत और राधिका की जल्द होगी शादी

अनंत और राधिका की शादी कब होगी, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अनंत और राधिका सालों से एक दूसरे को जानते हैं. राधिका को अंबानी परिवार के हर फैमिली फंक्शन में देखा जाता रहा है. अब बहुत जल्द राधिका अंबानी परिवार की छोटी बहू भी बन जाएंगी.

Heartiest congratulations to dearest Anant and Radhika for their Roka ceremony at the Shrinathji temple in Nathdwara. May Lord Shrinath ji’s blessings be with you always. #AnantAmbani pic.twitter.com/BmgKDFsPYh