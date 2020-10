प्रभास की फिल्म में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन, एक्टर ने लिखा- सपना सच होने जा रहा

डायरेक्टर नाग अश्विन की फिल्म में प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ अब महानायक अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसकी जानकारी दी है.



दीपिका-प्रभास संग अमिताभ

तरण आदर्श ने लिखा- अमिताभ-प्रभास-दीपिका...#Prabhas21 में (अभी तक शीर्षक नहीं दिया गया है) अमिताभ बच्चन भी होंगे. नाग अश्विन इसे डायरेक्ट...Vyjayanthi Movies प्रोड्यूस कर रहे हैं. 2022 में फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी. इसी के साथ तरण आदर्श ने एक वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में लिखा- बिना लीजेंड के हम एक लीजेंडरी फिल्म बनाने का कैसे ट्राई कर सकते हैं. नाग अश्विन की फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे.

एक्टर प्रभास ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- फाइनली, सपना सच होने जा रहा है. लीजेंडरी अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस करने जा रहा हूं. #NamaskaramBigB

AMITABH - PRABHAS - DEEPIKA... #AmitabhBachchan to star in #Prabhas21 [not titled yet]... Stars #Prabhas and #DeepikaPadukone... Directed by Nag Ashwin... Produced by Vyjayanthi Movies... Will release in multiple languages in 2022. pic.twitter.com/Zz10VCNGbT