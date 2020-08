कौन बनेगा करोड़पति: सेट से अमिताभ ने शेयर की फोटोज, कोरोना काल में ऐसे हो रही शूटिंग

कोरोना वायरस को मात देने के बाद मेगास्टार अमिताभ बच्चन फिर काम पर लौट आए हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि उन्होंने अपने लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू कर दी है. लेकिन अब क्योंकि इस शूटिंग को कोरोना काल में किया जाएगा, इसलिए सबकुछ बदल चुका है. शो पर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं. अमिताभ के लिए भी कुछ खास सुविधाएं रखी गई हैं.

अब अमिताभ बच्चन ने खुद सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज के जरिए बताया है कि कोरोना काल में शूटिंग कितनी बदल गई है. वे लिखते हैं- फिर काम होता है शुरू. अब केबीसी का काम शुरू हो गया है. सुरक्षा, ध्यान और सावधानी, तीनों देखने को मिल रही हैं. ये दुनिया अब बदल गई है, विश्व एक साथ बदल गया है.

T 3639 - The work routine beginneth .. as does the prep for KBC 12 .. safety , care and precautions all in place .. the World has become a different place .. विश्व एक साथ बदल गया है ! pic.twitter.com/lMkLYcVNsc