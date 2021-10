पुनीत राजकुमार के निधन से दुखी अमिताभ बच्चन, बोले 'वो स्टार थे'

कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. पुनीत राजकुमार 46 साल के थे. उनकी मौत से ना सिर्फ टॉलीवुड बल्कि बॅालीवुड भी सदमे में है. स्टार्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दुख जता रहे हैं. बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर पुनीत राजकुमार के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया है.

दो लोगों की मौत से दुखी अमिताभ

अमिताभ बच्चन शुक्रवार को दो शख्स के निधन से दुखी हैं. उन्होंने अपने ब्लॅाग में कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है. बिग बी ने लिखा, “कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता राजकुमार के छोटे बेटे और अपने आप में एक स्टार पुनीत राजकुमार का आज निधन हो गया. वे 46 साल के थे. और इस घटना ने हम सभी को बहुत सदमे में डाल दिया है. राजकुमार का परिवार हमेशा बेहद करीब रहा है.”

शुक्रवार को सुनी दूसरी मौत का जिक्र करते हुए बिग बी ने लिखा,” दूसरा परिवार का दोस्त है उसकी मां का आज निधन हो गया … प्रार्थना.”

T 4079 - .. a day of remorse and prayer .. two close to the family passed away today .. it is too dark ..