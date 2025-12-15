83 की उम्र में अमिताभ करते हैं 15 घंटे काम, देखकर हैरान शारिब हाशमी, बताया कैसे शूट होता है KBC

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अनस्टॉपेबल हैं. 83 साल की उम्र में भी बिग बी काम के लिए अपने डेडिकेशन की वजह से सबको मिसाल दे रहे हैं. पिछले 20 से ज्यादा सालों से वो हर साल टीवी के हिट क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति को शूट करते हैं, वो भी पूरी डिसिप्लिन और फोकस के साथ. उनके इस अंदाज के जहां फैंस कायल हैं, वहीं एक्टर्स भी मिसाल देते हैं.

अमिताभ के फैन बने शारिब

हाल ही केबीसी एक एपिसोड में 'द फैमिली मैन' के एक्टर शारिब हाशमी अपने को-स्टार्स और दोस्तों- मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत के साथ शामिल हुए. सेलिब्रिटी एपिसोड के 'KBC प्ले अलॉन्ग' में ये तीनों अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे.

शारिब इस दौरान अमिताभ के काम करने के तरीके और उनकी एनर्जी को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए. उन्होंने इसका जिक्र डिजिटल कमेंट्री से बातचीत में भी किया. शारिब ने बताया कि- सुपरस्टार सुबह 9 बजे शूटिंग शुरू करते हैं और रात 12 बजे तक खत्म करते हैं. एक ही दिन में तीन एपिसोड शूट हो जाते हैं. वो ये भी बोले कि भाईसाहब की एनर्जी तो कमाल की है, थकान के बावजूद.

शारिब ने कहा- मानो सपना चल रहा हो जो खत्म ही न हो. कमाल का एक्सपीरियंस था, जिंदगी भर याद रहेगा. जब उन्होंने मेरी जर्नी के बारे में पूछा तो मैं सोच में पड़ गया. 'ओ माय गॉड', वो बात कर रहे थे, इसे अपने आप में डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल था.

एक साथ तीन एपिसोड की शूटिंग

KBC के आखिरी एपिसोड की शूटिंग के बारे में शारिब बोले- उनकी एनर्जी नेक्‍स्‍ट लेवल की है, सलाम. इस उम्र में एक दिन में तीन एपिसोड. सुबह 9 बजे सेट पर पहुंचते हैं, रात तक शूट. हमारा एपिसोड आखिरी था, 12 बजे तक चला. फिर भी उनकी एनर्जी वैसी ही थी, हम तो सेकंड भर में झपकी लेने को तैयार थे. एक जमाने का सुपरस्टार बनना आसान नहीं होता.

उसी एपिसोड में मनोज, जयदीप और शारिब ने अच्छा खेला और 7 लाख 50 हजार रुपये जीते.

बिग बी के वर्कफ्रंट की बात करें तो, अमिताभ फिलहाल अपने गेम शो में बिजी हैं. इसके अलावा वो कल्कि एडी 2898 के पार्ट 2 में नजर आएंगे.

