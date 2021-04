अमिताभ बच्चन ने परिवार संग लगवाई कोविड वैक्सीन, बोले- सबकुछ ठीक है

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है. एक्टर ने गुरुवार को कोविड का टीका लगवाया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी फैन्स के बीच शेयर की है और अपनी सेहत को लेकर भी विस्तार से बताया है. अमिताभ ने कहा है कि उनके परिवार ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है.

अमिताभ बच्चन को लगी कोविड वैक्सीन

ट्वीट कर अमिताभ ने लिखा है- लग गई है इस दोपहरी...सब ठीक है. वहीं अपने ब्लॉग के जरिए महानायक ने इस एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बात की है. वे बताते हैं- कल परिवार के साथ कोविड टेस्ट करवाया था. रिजल्ट भी आ गया. सभी निगेटिव हैं. इसलिए वैक्सीन ले ली है. सिर्फ अभिषेक को छोड़कर सभी को लग गई है. वो अभी कही और हैं, जल्दी लगवा लेंगे. एक्टर का ये ट्वीट वायरल हो गया है. फैन्स उनकी सेहत को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं, ऐसे में उनका वैक्सीन लगना राहत की खबर है.

T 3861 -

Got it done !

My CoviD vaccination this afternoon ..

All well .. 🙏