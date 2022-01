Omicron संकट के बीच Pushpa की ताबड़तोड़ कमाई, फिल्म में क्या खास जो Box Office पर मचा रही धूम?

बॉक्स ऑफिस पर पिछले 2 हफ्तों से साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की एक्शन एंटरटेनर पुष्पा- द राइज की धूम मची हुई है. एक ओर जहां फिल्म 83 को सिनेमाहॉल में दर्शक नहीं मिल रहे. वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी तीसरे हफ्ते में पुष्पा का हिंदी वर्जन में स्क्रीन काउंट बढ़ा है. पहले हफ्ते में 1401 स्क्रीन्स पर लगी पुष्पा तीसरे हफ्ते में 1600 स्क्रीन्स पर लगी है. इसे देख आप खुद ही अल्लू अर्जुन की फिल्म की सक्सेस का अंदाजा लगा सकते हैं.

पुष्पा की दमदार कमाई जारी

मूवी वीकेंड और वीकडेज दोनों में ट्रेंड कर रही है. फिल्म ने हिंदी वर्जन में 47 करोड़ की कमाई कर ली है. जल्द मूवी 50 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी. हिंदी बेल्ट में पुष्पा की इस धुआंधार कमाई ने सभी को सरप्राइज किया है. जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुष्पा में ऐसा क्या खास है? हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे अल्लू अर्जुन की मूवी में ऐसा क्या है जो बॉक्स ऑफिस पर इसने धूम मचा रखी है.

#Pushpa shows its stamina in Week 2… Trends very well over the weekend *and* weekdays… [Week 2] Fri 2.31 cr, Sat 3.75 cr, Sun 4.25 cr, Mon 2.75 cr, Tue 2.50 cr, Wed 2.40 cr, Thu 2.24 cr. Total: ₹ 47.09 cr. #India biz. #PushpaHindi screen count higher in Week 3… Next tweet… pic.twitter.com/pSId5gNlzd