'अक्षय ने परफॉरमेंस से थप्पड़ मारा PR से नहीं', Dhurandhar की तारीफ में बोलीं अमीषा पटेल

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने दोस्त अक्षय खन्ना की तारीफ में ट्वीट किया है. 'धुरंधर' में अक्षय के काम पर बात करते हुए अमीषा ने एक्टर पर प्यार लुटाया. अमीषा ने पोस्ट शेयर करते हुए उन लोगों की आलोचना की, जिन्होंने अक्षय के लिए 'अपना खोया हुआ प्यार अचानक ढूंढ लिया' है.

अमीषा ने की अक्षय खन्ना की तारीफ (Photo: Instagram/IMDb)
फिल्म 'धुरंधर' बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं. इसमें अपनी शानदार परफॉरमेंस के लिए अक्षय खन्ना जमकर तारीफें बटोर रहे हैं. अब एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने दोस्त अक्षय पर प्यार लुटाया है. एक्स (पहले ट्विटर) पर अमीषा ने पोस्ट शेयर करते हुए उन लोगों की आलोचना की, जिन्होंने अक्षय के लिए 'अपना खोया हुआ प्यार अचानक ढूंढ लिया' है.

अमीषा ने की अक्षय की तारीफ

अमीषा पटेल ने कहा कि उन्हें अक्षय पर गर्व है, 'क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉरमेंस से सबको थप्पड़ मारा है, पीआर से नहीं.' अमीषा ने ट्वीट किया, 'अगर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना है, तो अक्षय खन्ना के बारे में बात करो. अगर फिल्म चलानी है, तो अक्षय खन्ना को ले लो. लगता है ब्रांड अक्षय ने आखिरकार उन सबकी आंखें खोल दी हैं जो इतने सालों से अंधे थे. अब सबको अचानक उनके लिए खोया हुआ प्यार मिल गया है (थंब्स अप इमोजी). गर्व है तुमपर अक्षु, अपनी परफॉरमेंस से सबको थप्पड़ मारने के लिए, पीआर से नहीं.'

हाल ही में अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम पर अक्षय खन्ना के साथ एक थ्रोबैक फोटो शेयर की थी. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'मुझे नहीं लगता कि अक्षु को खुद पता है कि इस साल उन्होंने अपनी परफॉरमेंस से पूरे देश को हिला दिया है. वो हैं ही ऐसे अक्षु. विनम्र और अप्रभावित.'

क्या है धुरंधर की कहानी?

क्रिटिक्स, सेलेब्रिटीज, फैंस और दर्शकों ने 'धुरंधर' में अक्षय की परफॉरमेंस की खूब तारीफ की है. अक्षय ने फिल्म में रियल-लाइफ गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका निभाई है. फिल्म 'धुरंधर' गुप्त खुफिया ऑपरेशन की कहानी है, जो कंधार प्लेन हाइजैक, 2001 संसद हमला और 26/11 मुंबई हमलों जैसे भू-राजनीतिक और आतंकी घटनाओं पर सेट है. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 330 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.

फिल्म में रणवीर सिंह अंडरकवर जासूस हमजा अली मजहरी के रोल में हैं. आर माधवन भारतीय स्पाईमास्टर अजय सान्याल के रोल में, संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के रोल में और अर्जुन रामपाल आईएसआई मेजर इकबाल के रोल में हैं, जो आतंकी इलियास कश्मीरी से प्रेरित किरदार है. फिल्म ज्यादातर कराची के ल्यारी टाउन में सेट है, जो गैंग वॉर और हिंसक लड़ाइयों के इतिहास के लिए जाना जाता है.

