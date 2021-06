चक्रवात-लॉकडाउन-कोविड से जीती जंग, दो साल बाद आलिया ने पूरी की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की शूटिंग

आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग पूरी कर ली है. डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में वह माफिया क्वीन गंगूबाई का किरदार निभा रही हैं. आलिया ने फिल्म की शूटिंग खत्म होने की खबर देते सोशल मीडिया पर टीम के साथ तस्वीरें शेयर की हैं.

आलिया ने लिखा इमोशनल नोट

आलिया भट्ट ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'हमने गंगूबाई की शूटिंग 8 दिसंबर 2019 को शुरू की थी. और दो साल बाद हमने इसे पूरा कर लिया है. फिल्म और इसके सेट ने मेकिंग के दौरान दो लॉकडाउन, दो चक्रवात, डायरेक्टर और एक्टर के कोविड पॉजिटिव होने का सामना किया. सेट ने जितनी मुश्किलें सही हैं उसपर अलग से फिल्म बन सकती हैं.'

भंसाली को कहा शुक्रिया

उन्होंने आगे लिखा, 'सभी साथ में. लेकिन इसके और बहुत कुछ का सामना करने के बाद मुझे एक बेहद बड़ा, दिमाग हिला देने वाला और दिल को कचोट देने वाला जिंदगी का अनुभव मिला है. सर (भंसाली) के निर्देशन में काम करना मेरी जिंदगी का सपना था. लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे इस सफर के लिए तैयार कर सकता था, जो मैंने पिछले दो सालों में तय किया है.'

