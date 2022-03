Gangubai Kathiawadi BoxOffice Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर गंगूबाई काठियावाड़ी की मजबूत पकड़, 100cr पर नजर

गंगूबाई जिंदाबाद, गंगूबाई जिंदाबाद... ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप भी गंगूबाई की जय जयकार ही करेंगे. बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही Gangubai Kathiawadi ने जो धूम मचा रखी है, उसे फिलहाल रोकना किसी के बस में नहीं है. सभी नबंर्स को पार करते हुए आलिया की ये फिल्म जल्द 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है.

गंगूबाई काठियावाड़ी की जबरदस्त कमाई

गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) की ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी है. फिल्म ने 6 दिनों में 63.53 करोड़ कमा लिए हैं. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं. तरण ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने बुधवार को 6.21 करोड़ का कलेक्शन किया. गंगूबाई काठियावाड़ी 100 करोड़ की तरफ बढ़ रही है.

#GangubaiKathiawadi stays rock-solid on Day 6… If the film holds on strong levels in Weekend 2 *and beyond*, it will be the fourth *#Hindi film* to hit ₹ 💯 cr, after #Sooryavanshi, #83TheFilm and #PushpaHindi [note: post pandemic times, Nett BOC]… Data in next tweet… pic.twitter.com/7qv8y8Bw34